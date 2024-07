Nach neuen Vorwürfen: So geht es Billy Ray Cyrus derzeit

Billy Ray Cyrus (62) lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Aktuell liefern sich der Sänger und seine Noch-Ehefrau Firerose einen waschechten Rosenkrieg. Seit Billy die Scheidung von seiner Ehefrau Ende Mai eingereicht hatte, konfrontiert sich das einstige Paar gegenseitig mit schweren Vorwürfen. Nun teilt der "Achy Breaky Heart"-Interpret seine aktuelle Gefühlslage in seiner Instagram-Story mit seinen Fans. Dazu postet Billy ein Bild mit dem Wort "Fraud", was zu Deutsch so viel wie "Betrug" bedeutet. Das Wort steht über einer brennenden Kerze und ist umgeben von einem goldenen Rahmen.

Am selben Tag teilte er bereits ein Foto von sich auf einem Motorrad und schrieb darunter: "Fröhlichen Sonntag, allesamt! Ich glaube nicht, dass ich das Wort 'Lügner' je zuvor so oft an einem Sonntagmorgen gehört habe. Ich bin mir sicher, dass die Wahrheit sehr bald ans Licht kommen wird." Billy setzte diesen kryptischen Post nur kurze Zeit nach Bekanntwerden der neuen Vorwürfe von Firerose ab.

Die Musikerin behauptete im Interview mit PageSix, dass Billy sie systematisch von ihrem sozialen Umfeld isoliert habe. "Billy hatte sehr strenge Regeln. Ich hatte kein Auto. Ich durfte nur zum örtlichen Chiropraktiker gehen und mir einmal im Monat die Nägel machen lassen", berichtete die Blondine im Interview und fügte hinzu: "Wenn ich eine SMS verschicken wollte, musste ich sie ihm vorlesen und um Erlaubnis bitten. Das Gleiche galt für E-Mails."

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

Instagram / firerose Firerose im Juni 2024

