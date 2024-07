Geschockt: Fans trauern um den BTN-Star Falko Ochsenknecht

Heute gibt es traurige Gewissheit: Berlin - Tag & Nacht-Star Falko Ochsenknecht (39) ist verstorben. Bei Instagram widmet die offizielle Seite der Serie ihrem ehemaligen Darsteller einen Post. Die Fans sind in den Kommentaren fassungslos. "Wie krass ist das denn... Da bin ich echt geschockt gerade...", schreibt ein entsetzter User. "Hatte bis gerade noch gehofft, dass es ein Gerücht ist... Schade! [...] Er war einer der wenigen, die so sympathisch sind. Krass, immer die besten", meint ein anderer. Besonders hart ist der frühe Tod von Falko auch, weil sein langjähriger BTN-Kollege Alfio de Benedictis (✝53), der den Fabrizio spielte, ebenfalls zum Ende des vergangenen Jahres starb. "Jetzt bist du wieder mit Fabrizio vereint und stellst den Himmel auf den Kopf", trauert nicht nur ein Fan.

Falkos Tod wird am Mittwochmorgen bekannt. Seine Partnerin postete ein TikTok-Video und wandte sich so an seine Community: "Hey, ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen." Schon zuvor war ein Gerücht um den Tod des Schauspielers durch die sozialen Medien gegangen, weshalb sie sich zu diesem Beitrag entschloss. Bisher ist noch nichts zu den Todesumständen bekannt. Aber Falkos Freundin hat eine Bitte an die Öffentlichkeit: ""Bitte hört auf, irgendwelche Gerüchte und Unwahrheiten in die Welt zu setzen. Lasst ihm seinen Frieden."

Falko war dank BTN deutschlandweit bekannt geworden. Dort spielte er den stets ambitionierten und freundlichen Ole. 2018 schied er kurzzeitig aus dem Format aus, kehrte aber 2020 zurück. In der Zwischenzeit konnte er sich ein zweites Standbein als Schlager- und Partysänger aufbauen. Als Pseudonym nutzte er seinen Seriennamen Ole und wurde auf der Bühne zu Ole ohne Kohle. Die Single "Ich bin kein Model und kein Superstar" erreichte 2012 sogar die Top 10 der deutschen iTunes-Charts und setzte sich später auf Platz 38 der deutschen Singlecharts.

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im September 2020

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

