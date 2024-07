Produktionsfirma trauert um BTN-Star Falko Ochsenknecht (†)

Es sind traurige Nachrichten, die die Medienwelt heute erschüttern. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Falko Ochsenknecht (39) ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Mit einem emotionalen Statement meldet sich nun auch die Produktionsfirma Filmpool Entertainment gegenüber Promiflash zu Wort. "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht", erklärt das Unternehmen.

Weiter heißt es: "Bekannt wurde er durch die Rolle des Ole ohne Kohle bei 'Berlin – Tag & Nacht', die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden." Zum Schluss wendet sich die Produktionsfirma noch mit ein paar persönlichen Worten an den Schauspieler: "Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein." Das Unternehmen bittet in dieser Zeit um Privatsphäre für Falkos Angehörige. Die Fans der Sendung können den Tod des beliebten TV-Darstellers kaum fassen. Auf der Instagram-Seite von "Berlin - Tag & Nacht" trauern die Zuschauer um Falko. "Ich bin so schockiert...", schreibt beispielsweise ein User. "Was? Nenenene komm, das kann nicht sein... bitte bitte nicht...", kommentiert ein anderer Fan.

Gegenüber RTL gibt Falkos bester Freund Andre Auskunft über die Todesursache des Schauspielers: "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die Reinigungskraft kam nicht in die Wohnung, die war von innen verschlossen." Falkos Tod sei für ihn nur schwer zu begreifen: "Freitag habe ich noch mit ihm gesprochen, Samstag und Sonntag dann nichts mehr gehört."

Anzeige Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im Juli 2020

Anzeige Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de