Jin von BTS wird Fackelträger bei Olympischen Sommerspielen

Dem südkoreanischen Sänger Jin (31) wird eine ganz besondere Ehre zuteil: Der BTS-Star läuft bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris als Fackelträger. Das verkündete sein Label Big Hit Music laut ET in einem offiziellen Statement. Der Fackellauf erstreckt sich über mehrere Monate und findet bereits seit April 2024 statt. Die Spiele werden zwischen dem 26. Juli und dem 11. August abgehalten. Wann der Musiker genau an den Feierlichkeiten teilnehmen wird, ist bislang nicht bekannt.

Im Dezember 2022 begann Jin seinen Militärdienst und musste daher seine musikalische Karriere pausieren. Im vergangenen Monat absolvierte der Beau die 18 Monate dann endlich. Er ist das erste Mitglied der K-Pop-Band, das seinen Wehrdienst erfolgreich meisterte. "Jin steht kurz vor der Ableistung seines Militärdienstes und wird bald entlassen", lautete es in einem Statement seines Managements gegenüber Weverse, und es hieß ferner: "Wir sind dankbar für die unerschütterliche Liebe und Unterstützung für Jin."

Der 31-Jährige ist das älteste Bandmitglied und trat als Erster seinen Dienst an. Daher müssen sich Fans noch einige Monate gedulden, bis auch die restlichen Jungs von ihrer Militärpflicht entlassen werden. Erst 2025 werden Jimin (28), Jungkook (26) und Co. wohl mit dem Trainingslager der Armee durch sein. Ob sich Fans dann auf ein Comeback ihrer Idole freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Zumindest RM (29) gab seinen Instagram-Followern aber Hoffnung: "Ich vermisse euch sehr und die anderen Jungs auch!", meldete sich der 29-Jährige bei seinen Bewunderern.

Instagram / rkive V und Namjoon während ihrer Wehrdienstausbildung, Januar 2024

Getty Images V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope, BTS-Mitglieder

