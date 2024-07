Zweite Hochzeit? Millie Bobby Brown probiert Brautmode an

Vor rund zwei Monaten haben sich Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) still und heimlich das Jawort gegeben. Doch bei nur einer Hochzeit soll es wohl nicht bleiben! Mirror liegen aktuelle Schnappschüsse vor, auf denen die Schauspielerin in New York City bei der Anprobe eines Brautkleides zu sehen ist. Und von dem Anblick im Spiegel scheint sie recht angetan zu sein: Während sie in einer funkelnden weißen Robe im Meerjungfrauen-Stil auf dem Podest posiert, fasst sich die Stranger Things-Berühmtheit ergriffen ans Herz – und auch Millies Gesicht lässt den Anschein von dem einen oder anderen Tränchen verspüren. Ob sie sich letztendlich für das Kleid entschieden hat, bleibt wohl jedoch vorerst ihr Geheimnis.

Millie und das Model hatten sich im März 2023 verlobt. Mitte Mai dieses Jahres behauptete ein Freund des Paares, dass sie endlich den Bund der Ehe eingegangen seien. Nur wenige Tage später bestätigte dann auch Jakes Papa, Rockstar Jon Bon Jovi (62), dass sein Sohn nun wirklich verheiratet ist. "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", erklärte er zu Gast bei "The One Show".

Mittlerweile zeigen auch der Serienstar und sein Gatte immer wieder, dass sie ein glückliches Ehepaar sind. So zeigte sich Millie beispielsweise in einer kurzen Hose auf Social Media, auf der in großen Buchstaben "Wifey" geschrieben steht. Zuletzt veröffentlichte die 20-Jährige ein Foto auf Instagram, auf dem sie und Jake sich vertraut in die Augen schauen und zufrieden lächeln. Dazu schrieb sie: "Mein für immer Hochzeits-Date" und ein lilafarbenes Herz.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, März 2024

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Ehepaar

