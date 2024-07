David Eason datet nach Scheidung von Jenelle Evans neue Frau

David Eason sorgte in den vergangenen Monaten für eine Menge Negativschlagzeilen: Seine Ex-Frau und deren Sohn warfen ihm öffentlich körperliche Misshandlung vor. Das Ganze landete vor Gericht – Jenelle Evans (32) reichte zudem die Scheidung ein. Jetzt soll David aber eine neue Frau an seiner Seite haben! Wie The Ashley's Reality Roundup berichtete, teilte die TV-Bekanntheit einige Videos zusammen mit einem bis dato noch unbekannten Gesicht auf Social Media. Dabei soll es sich um die 25-jährige Fotografin Kenleigh Heatwole handeln. Das Paar habe sich zusammen in Kenleighs Haus, beim Ausgehen, in Bars und beim gemeinsamen Herumalbern gezeigt. Wie David auch soll die 25-Jährige in North Carolina leben und dort sogar Land besitzen. Kinder habe sie, wie das Medium herausgefunden haben will, noch keine.

Was wohl die Ex des 36-Jährigen zu diesen Neuigkeiten sagt? Auch bei der Teen Mom-Darstellerin wird vermutet, dass sie bereits wieder zurück im Dating-Leben ist: Gegenüber ihrer Reality-TV-Kollegin Briana DeJesus (30) habe sie erwähnt, dass sie und ihr Manager August Keen seit Jahren gut befreundet seien und deutete vage an, dass vielleicht etwas zwischen ihnen sein könnte. Diese Gerüchte wurden von einem Video, das Jenelle in den sozialen Medien teilte, angeheizt – darauf performt die Dreifach-Mama zu dem Song "I Like The Way You Kiss Me". Auf der Aufnahme ist ein Männerarm zu sehen. August dementierte das Gerücht aber im Gespräch mit InTouch und sagte, dass "Jenelle Single ist, wie sie gesagt hat. Dies war nur ein Freund, der für einen TikTok-Trend benutzt wurde. Um das trendige Video zu vervollständigen, wurde ein Arm benötigt."

Es scheint, als würde Jenelle nach dem schlimmen Ende ihrer Beziehung wieder nach vorne blicken. Nachdem das Gericht sowohl über eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex als auch für das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Ensley entschieden hatte, sei der 32-Jährigen ein großer Stein vom Herzen gefallen. "Sie war sehr erleichtert, nachdem der Richter die einstweilige Verfügung erlassen hatte. Sie war schon lange nicht mehr so glücklich", berichtete ihr Manager gegenüber People.

SIPA PRESS David Eason, bekannt aus "Teen Mom"

Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

