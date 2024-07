Schickt Jennifer Lopez hier etwa eindeutige Message an Ben?

Bisher verlor Jennifer Lopez (54) nicht viele Worte über die angeblichen Eheprobleme mit Ben Affleck (51). Stattdessen sorgt die Sängerin mit ihrem aktuellen Look in New York City für Aufsehen! Auf aktuellen Fotos, die unter anderem Hello! vorliegen, trägt die Musikerin ein kurzes Shirt mit einem vielsagenden Spruch auf der Brust. "J.Lo, sei meine Mama!", heißt es auf dem Kleidungsstück, das ihre durchtrainierten Bauchmuskeln betont. Ob sie mit ihrem sexy Outfit und dem plakativen Aufdruck etwa eine Botschaft an ihren Noch-Ehemann sendet? Zumindest in einem ihrer Songs sang die Beauty die eindeutigen Worte: "Ich bin nicht deine Mutter."

Obwohl Jennifers cooler, bauchfreier Look mit weiten Baggy-Jeans, Sonnenbrille und knalliger Jacke ziemlich selbstbewusst wirkt, spricht ihr Blick dennoch Bände: Auf den Bildern sieht die 54-Jährige ziemlich nachdenklich aus – von einem strahlenden Lächeln fehlt jede Spur. Bereits in den vergangenen Wochen machten immer wieder Aufnahmen der "On The Floor"-Interpretin die Runde, auf denen sie sich mit finsterer Miene zeigte. Etwa wegen Ben?

Die Beziehung der beiden Schauspieler soll bereits seit Monaten ein Ende genommen haben. Das behauptete ein Insider gegenüber Page Six. Bereits seit März gehen Ben und J.Lo wohl getrennte Wege. Mittlerweile zog der Ex von Jennifer Garner (52) aus der gemeinsamen Villa des Paares aus und holte seine Habseligkeiten ebenfalls ab. Zu den Schlagzeilen rund um ihre Ehe und der angeblich bevorstehenden Scheidung schweigen die beiden Berühmtheiten noch.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

