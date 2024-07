Travis Barker und Kourtney wirken so verliebt wie eh und je!

Auch nach zwei Jahren Ehe befinden sich Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) scheinbar noch in ihrer Honeymoon-Phase. Die Reality-TV-Bekanntheit begleitet den Schlagzeuger derzeit auf seiner Tour mit Blink-182, die zuletzt in Las Vegas auftraten. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, wurde das Paar beim Verlassen des Veranstaltungsorts gesichtet: Dabei liefen sie Hand und Hand und wirkten total happy! Vor allem Kourtney schien bestens gelaunt zu sein, denn ihr Gesicht zierte währenddessen ein Dauergrinsen.

Die 45-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie der größte Fan ihres Ehemanns ist. Und auch jetzt zeigt sie im Netz, dass sie ihn weiterhin voll und ganz unterstützt. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Kourtney ein Video, das Travis in seinem Element auf der Bühne zeigt sowie eine Aufnahme, auf der sie mit dem Rücken zur Kamera steht und auf den Drummer blickt. Einen Kommentar ihrerseits benötigte der Beitrag nicht – die Liebe zu ihrem Partner ist auch so zu spüren.

Dass Kourtney und Travis so eine glückliche Beziehung führen, hat auch einen bestimmten Grund. In einem Interview mit People verriet der 48-Jährige nämlich kürzlich, dass die beiden eine gemeinsame Liebe zum Sport und Wellness verbindet – die dafür sorgte, dass es bei ihnen funkte. "Wir haben immer zusammen trainiert und sind zusammen gejoggt, bevor wir überhaupt eine Beziehung hatten – wir waren schon immer Work-out-Kumpels. So hat alles angefangen", offenbarte er.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker beim Blink-182-Konzert in Las Vegas

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

