Auch Männersache: Hugh Jackman zeigt sein Beauty-Programm!

Hugh Jackman (55) versorgt seine Follower auf Social Media regelmäßig mit kleinen Einblicken in sein Privatleben. Jetzt teilt der Schauspieler erneut einen witzigen Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil: Auf einem Selfie ist Hugh zu sehen, wie er mit roségoldenen Augenpads im Gesicht fröhlich in die Kamera grinst. Dazu schreibt die X-Men-Bekanntheit: "Das ist 55." Mit der Zahl meint er sein aktuelles Alter und scheint darauf anzuspielen, dass er mittlerweile auch etwas unternehmen muss, um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken.

Seine Fans scheinen Hughs Beauty-Pic jedenfalls zu feiern, was sie in der Kommentarspalte unter dem Beitrag zum Ausdruck bringen. "Das ist mal ein echter Mann, der keine Angst vor einer schönen Augenmaske hat", freut sich ein User über den herrlich normalen Post des "Greatest Showman"-Darstellers. "Du bist und bleibst der beste Wein im Keller", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein Nutzer scheint es gar nicht glauben zu können, dass ein so berühmter Hollywoodstar auch alltägliche Routinen durchführt und schreibt: "Nur eine Legende, die Selfcare betreibt." Einige missverstehen Hughs Bildunterschrift und gratulieren ihm mit überschwänglichen Glückwünschen zum Geburtstag. Das dürfte den "Deadpool & Wolverine"-Darsteller wohl noch mehr zum Schmunzeln bringen, denn wie ein weiterer Nutzer klarstellt, ist Hughs Geburtstag erst im Oktober.

Nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Deborra-Lee Furness (68) im vergangenen Jahr soll Hugh aktuell wieder auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite sein. Ein Insider plauderte gegenüber New Idea aus, dass der "Les Misérables"-Darsteller darüber nachdenkt, seinen Wohnsitz dauerhaft nach England zu verlegen: "Er möchte näher bei seiner Mutter und seiner Schwester sein, die dort leben – und möglicherweise auch wieder die Liebe finden." Hugh sei zudem entschlossen, sich bei der Partnersuche auf Personen zu fokussieren, die nicht wie er in der Unterhaltungsbranche arbeiten.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

