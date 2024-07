Kurz nach Trennung: Sean Stewart datet jetzt Julia Stambler!

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Rod Stewarts (79) Sohn Sean (43) sich von seiner Frau Jody Weintraub getrennt hat. Anscheinend soll es schon eine neue Frau in seinem Leben geben – und zwar die Ex-Freundin von Two and a half Men-Star Charlie Sheen (58), Julia Stambler. Wie ein Insider gegenüber PageSix verrät, kennen sich die beiden schon seit Seans Jugend und haben kürzlich "wieder zusammengefunden" und "angefangen abzuhängen". Und es hat offenbar gefunkt: Laut der Quelle fühle sich die Kosmetik-Unternehmerin durch den Musiker "wieder lebendig".

Den 4. Juli – den Unabhängigkeitstag der USA – verbrachten der 43-Jährige und Julia auch zusammen. Paparazzi erwischten die zwei in Los Angeles turtelnd beim Mittagessen. Auf einem Foto, das PageSix vorliegt, tauschen die beiden zärtliche Küsse aus. Außerdem teilten beide ein paar Schnappschüsse auf Instagram. "Ein sehr erwachsener 4. Juli", schreibt Sean zu ein paar Aufnahmen, darunter auch ein Foto von der 32-Jährigen. Julia teilte ähnliche Bilder und schrieb denselben Text zu ihrem Beitrag.

Sean und Jody Weintraub hatten sich erst am Valentinstag im vergangenen Jahr verlobt. Mit der Hochzeit wollten die zwei auch nicht lange warten. Kurzerhand fuhren sie nach Las Vegas und heirateten noch am selben Tag – abends in der Little Church of the West, wie ein Bekannter gegenüber People verriet. Doch vor ein paar Monaten fing ihre Liebe an zu bröckeln. "Es ging ihnen so lange gut, aber dann ging es Anfang des Jahres drunter und drüber", gab ein Informant erst vor wenigen Tagen im Interview mit Daily Mail preis. Sie hätten sich nur noch gestritten, weshalb sie sich schon vor ein paar Monaten getrennt haben. Julia soll 2017 mit Charlie Sheen zusammen gewesen sein. Besonders brisant: Sie war laut TMZ das Kindermädchen seiner Söhne.

Instagram / seanstewart Sean Stewart, Musiker

APEX / MEGA Sean Stewart und Jody Weintraub, 2023

