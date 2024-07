Das nervt Nicole Kidmans Kids total an ihrer berühmten Mama!

Nicole Kidman (57) wurde kürzlich in Los Angeles bei der AFI Life Achievement Zeremonie geehrt. Ihr Ehemann Keith Urban (56) hielt ihr zu Ehren eine Rede, die auch die anwesenden Töchter des Paares involvierte. So verriet er in dem auf YouTube einsehbaren Video sogar, welche Fähigkeit ihre Kinder Sunday (16) und Faith (13) so gar nicht an ihrer Mutter mögen. Durch ihre außergewöhnlichen Jobs musste die Familie häufig umziehen, was auch regelmäßige Schulwechsel mit sich brachte. Die aufkeimende Hoffnung, dadurch dem Unterricht fernzubleiben, blieb aber unerfüllt! Zum Leidwesen ihrer Kids sei Nicole nämlich ein Profi darin, ihren Nachwuchs erfolgreich in Schulen auf der ganzen Welt unterzubringen!

Der Musiker ging bei seinen Erläuterungen aus dem Privatleben auch in deren familiäre Historie über: "Sie und ich kommen beide aus engen vierköpfigen Familienverbänden, also versuchen wir, das Gleiche mit unseren Mädchen zu tun, um eine enge kleine Einheit zu bilden, wo immer wir sind. Wir wohnen an Drehorten auf der ganzen Welt." Ergänzend zu seinen Beschreibungen fügte er hinzu, wie wichtig beim Schulwechsel nicht nur der fachbezogene Unterrichtsstoff sei, sondern auch die sozialen Interaktionen zwischen den Schülern: "Für sie geht es nicht nur ums Lernen, sondern auch um soziale Kontakte und darum, Freunde zu haben."

Nicole und Keith sind seit 2006 verheiratet und feierten kürzlich ihren 18. Hochzeitstag. Diesen Anlass nutzte die Produzentin, um ihrem Liebsten auf Social Media zu gratulieren und ein bisher unveröffentlichtes Foto des Traumpaares mit aller Welt zu teilen. Die beiden ziehen es sonst vor, eher privat und zurückgezogen ihren Alltag zu genießen. So pendeln sie immer wieder zwischen ihren Wohnsitzen in ländlicheren Gegenden wie in Australien oder Großstädten wie Los Angeles.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 27: (L-R) Keith Urban, Sunday Kidman-Urban, Faith Kidman-Urban, Rose U Sunday Urban, Faith Urban und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den ARIA Awards 2018

