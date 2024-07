Hat Ryan Reynolds in "Deadpool & Wolverine" selbst getanzt?

Ryan Reynolds (47) befindet sich aktuell auf großer Promo-Tournee für seinen neuesten Film. In "Deadpool & Wolverine" steht der Schauspieler da an der Seite einer anderen waschechten Hollywood-Größe: Hugh Jackman (55). Während ihrer Tour machten die beiden zuletzt auch Halt in Berlin – dabei plaudert der "Deadpool"-Darsteller auf einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash ein Detail aus. Auf die Frage, ob er im Film selbst tanze, entgegnet Ryan amüsiert: "Ich wünschte, ich könnte so tanzen. [...] Wenn es ums Tanzen geht, ist das einfach nicht [mein Ding]. Da war ein Typ, [...], der fantastisch ist, und er sprang ein und gab uns genau den *NSYNC-Vibe, den wir suchten."

Dass die beiden sich auch abseits ihrer gemeinsamen Arbeit gut zu verstehen scheinen, ist längst kein Geheimnis mehr. Dennoch stellten sie es mal wieder unter Beweis, als sie im weiteren Verlauf der Pressekonferenz auf ihr Privatleben zu sprechen kamen. Nachdem eine Medienvertreterin wissen wollte, ob sie nun nach den gemeinsamen Dreharbeiten "das neue Perfect Match" seien, entgegnete der Ehemann von Blake Lively (36) zunächst nur verdutzt: "Ist schon eine Weile her, dass ich Single war. Ich weiß nicht mal richtig, wie man Tinder benutzt. Wischt man auf und ab?" Letztlich gab er die Frage deswegen auch scherzend an Hugh weiter: "Das ist auf jeden Fall eine Frage für dich!"

Der 47-Jährige und sein Schauspielkollege nutzten die Zeit in der deutschen Hauptstadt jedoch nicht nur zur Vermarktung ihres neuesten Streifens. Demnach ließen sie sich auch von dem momentanen sportlichen Spirit der Fußball-EM mitreißen. Sichtlich ausgelassen und mit riesigem Grinsen besuchten Ryan und Hugh das vergangene Spiel zwischen der Türkei und den Niederlanden im Olympiastadion in Berlin. Dabei schien es so, als wollten sich die beiden Hollywood-Stars inmitten ihrer harten Arbeit für den bevorstehenden Marvel-Film mal eine gebührende Pause von all dem Trubel um ihre Person gönnen.

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman, 2024

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, 2024

