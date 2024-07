Zum Geburtstag: Sab macht Jaden Smith süße Liebeserklärung

Happy Birthday, Jaden Smith! Der Sohn von Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) feiert seinen 26. Geburtstag. Zu diesem Anlass macht ihm seine Modelfreundin Sab Zada (25) das wohl schönste Geschenk: eine emotionale Liebeserklärung im Netz. Auf Instagram veröffentlicht sie eine Reihe süßer Fotos, die das Paar in verschiedenen Alltagssituationen gemeinsam zeigen. Ob beim Snowboarden oder beim Feiern – Jaden (26) und seine Sab scheinen unzertrennlich zu sein. In der Bildunterschrift richtet die Influencerin romantische Zeilen an den Rapper. "Du bist süßer als Skittles, die an einem Sonntagnachmittag durch einen Regenbogen fallen", schwärmt sie und bezieht sich damit auf die beliebte US-amerikanische Süßigkeit.

Ihre Beziehung halten die Social-Media-Bekanntheit und der Schauspieler eigentlich eher privat. Doch in ihrem Geburtstagspost macht Sab keinen Hehl mehr aus ihrer Liebe. "Ich bin dankbar, dass die Schwerkraft auf der richtigen Seite der Geschichte stand, um uns zusammenzubringen", schreibt die 25-Jährige verliebt. Offenbar sind die beiden ein Herz und eine Seele: "Du weißt mehr über mich als die meisten Menschen und bist der unvoreingenommenste Mensch, den ich je getroffen habe. Du bist ein Regenbogen in Menschengestalt. Hell, selten und wunderschön."

Dass es zwischen ihnen ernst ist, zeigten Jaden und Sab bereits bei einer Veranstaltung im Mai. Auf dem roten Teppich der Premiere von Wills Film "Bad Boys: Ride or Die" feierten die Turteltauben ihr allererstes Paardebüt. In coolen Looks posierte das Duo für die Kameras. Während die Influencerin ein schwarzes, schulterfreies Korsettkleid trug, entschied sich der "Karate Kid"-Star für schwarze Cargohosen, ein weißes Hemd und eine auffällige schwarze Weste. Ganz verliebt hielten sie sich an den Händen.

Anzeige Anzeige

Instagram / pasabist Jaden Smith und Sab Zada im Winterurlaub

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaden Smith und Sab Zada bei der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die", Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Liebeserklärung von Sab an Jaden? Total süß! Ein bisschen zu kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de