Amira Pocher auf Wolke sieben: Was ist mit ihrem Ex Oliver?

Für Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) nahm vor wenigen Tagen das Versteckspiel ein Ende: Auf der Berliner Fashion Week feierten sie ihr Paardebüt. In der aktuellen Folge von Amiras Podcast "Liebes Leben" will die Moderatorin ihr Glück nicht mehr für sich behalten. "Es funktioniert super, wir haben viel Spaß zusammen", schwärmt sie von ihrer neuen Beziehung. Und wie geht es nun ihrem Ex Oliver Pocher (46) damit? Mitleid brauchen die Fans offenbar nicht zu haben. "Fakt ist, wir beide machen weiter. Das bin nicht nur ich, die weitergemacht hat. Glaubt mir mal, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, da hat jeder sein eigenes Leben", betont die Österreicherin. Steckt der Comedian etwa auch schon in einer neuen Beziehung?

Amira unterstreicht, dass sie schon ein halbes Jahr von Olli getrennt gewesen sei, als sie mit Christian zusammengekommen ist. Doch auf dem Papier seien sie noch verheiratet gewesen, wirft Amiras Bruder Hima während des Podcasts ein. Sie seien bereits im Trennungsjahr gewesen, kontert die 31-Jährige. "Manche nutzen das Trennungsjahr, um noch mal daran zu arbeiten, aber es gibt auch welche, die es nutzen, um die andere Partei zu zerstören und fertigzumachen, privat und öffentlich", stichelt sie gegen ihren Ex-Partner. Bei so einem Verhalten habe sie kein Jahr gebraucht, um sich ihrer Entscheidung sicher zu sein.

Der öffentlich ausgetragene Rosenkrieg des vergangenen Jahres scheint bei Amira noch Spuren hinterlassen zu haben. Hegt Olli auch noch einen Groll gegen seine Ex-Frau? In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" sprach der Entertainer vor wenigen Wochen über Geschenke zum Muttertag: So wurde der Comedian von einem Fan gefragt, ob er denn auch Amira, der Mutter seiner zwei Kinder, ein Geschenk machen würde. "Ja, eine Plastiktüte", lautete seine provokante Antwort. Schnell ruderte der 46-Jährige jedoch wieder zurück: "Nee, im Ernst: Ich würde Amira genauso etwas schenken. Sie hat ja auch etwas geleistet. Als Mutter macht sie einen guten Job."

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Olli ist bereits in einer neuen Beziehung? Ja. Da bin ich mir sicher! Nein, das glaube ich eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de