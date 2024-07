Ein Hingucker! Prinzessin Beatrice bezaubert bei Wimbledon

Es ist wieder so weit! In London findet derzeit das berühmte Tennisturnier Wimbledon statt. Zu diesem erscheinen stets auch Mitglieder der königlichen Familie. So zeigte sich nun Prinzessin Beatrice (35) mit ihrem Gatten Edoardo Mapelli Mozzi (40) in der berühmten Loge der britischen Royals in London. Dort sorgte die Prinzessin für einen echten Wow-Moment, wie neueste Fotos beweisen. Sie zog alle Blicke der starbesetzten Tribüne in einem eleganten, sommerlichen Kleid mit Blumenmustern auf sich!

Das royale Ehepaar präsentierte sich standesgemäß in der ersten Reihe auf dem Centre Court Platz. Der Nichte von König Charles (75) war deutlich anzusehen, wie wohl sie sich in ihrem gewählten farbenfrohen Outfit fühlte. Ihr Ehemann trat bei dem besonderen Event ebenso modebewusst wie sie auf. Er überzeugte in einem braunen Anzug, blauem Hemd sowie einer roten Krawatte. Damit entsprach das Pärchen exakt dem vorgegebenen schicken Dresscode der Veranstaltung. Einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen, mit den Royals ein wenig zu plaudern. So waren Lena Dunham (38) und Stephen Fry (66) offenbar auch ganz angetan von der Philanthropin und unterhielten sich angeregt mit ihr.

Prinzessin Beatrice und ihr Mann sind bereits viele Jahre Stammgäste bei dem Tenniswettbewerb und genießen sichtlich solche unterhaltsamen Events. Zuletzt strahlte die Prinzessin an der Seite von Prinz William (42) beim Royal Ascot, wo sie zusammen ausgelassen lachten. Außerdem ließ sie es sich nicht nehmen, bei mehreren hochkarätigen Musikevents in den letzten Tagen aufzuschlagen und ordentlich zu feiern.

ActionPress / Stephen Lock/i-Images / ZUMA Press Prinzessin Beatrice, Wimbledon 2024

Getty Images Princess Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi

