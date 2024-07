Das waren die ersten großen Lieben der britischen Royals!

Jeder Mensch erlebt irgendwann die erste große Liebe im Leben – da geht es auch den britischen Royals nicht anders. Bevor sich beispielsweise Prinz William (42) in seine Prinzessin Kate (42) verliebte, soll einst Rose Farquhar dem britischen Thronfolger den Kopf verdreht haben. Die beiden lernten sich 2000 im Beaufort Polo Club in Gloucestershire kennen. Ihre Liebe hielt aber nur kurz.

Ehe sich Prinzessin Kate William angelte, soll sie Harry Blakelock im College gedatet haben. Doch noch bevor es für sie an die Universität von St. Andrews ging, machten die beiden Schluss. Darüber soll die Tochter von Carole Middleton (69) ziemlich traurig gewesen sein. "Sie sprach die ganze Zeit über ihn. Ich glaube, er hat ihr vielleicht ein bisschen das Herz gebrochen", berichtete eine Vertraute der Princess of Wales in dem Buch "Kate: The Future Queen".

Prinz Harry (39) ist seit 2018 mit Herzogin Meghan (42) verheiratet. Vor der Schauspielerin wurden dem jüngeren Bruder von William jedoch einige Liebschaften nachgesagt – eine tat es ihm dabei ganz besonders an: Chelsy Davy (38). Die zwei waren zwischen 2004 und 2011 zusammen, trennten sich aber auch einige Male. "Ich wollte schon immer wissen, wie es ist, eine Frau zu treffen, die bei der Erwähnung meiner Titel nicht die Augen aufreißt, sondern sie mit meinem Verstand und meinem Herzen selbst aufreißt", schrieb Harry in seinen Memoiren "Reserve" über seine erste große Liebe. Nach sieben Jahren trennten sie sich schließlich, da die Blondine sich zu sehr dem Druck der Medien ausgesetzt fühlte.

Herzogin Meghan war vor Harry bereits einmal verheiratet. Von 2011 bis 2014 nannte die einstige Schauspielerin Trevor Engelson (47) ihren Ehemann – mit ihm soll sie das erste Mal so richtig Schmetterlinge im Bauch gehabt haben. Doch nachdem sie die Rolle der Rachel Zane in der TV-Serie Suits ergatterte, soll die Beziehung schnell zerfallen sein.

William und Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (34) datete sogar mal einen britischen Reality-TV-Star. Sie liebte mit süßen 18 Jahren Hugo Taylor, der durch die Serie "Made in Chelsea" bekannt wurde. Heute ist der Unternehmer mit Millie Mackintosh (34) verheiratet. Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice (35) nannte Paolo Liuzzo ihre erste große Liebe. Um ihn wurden Ende April jedoch traurige Nachrichten bekannt: Er starb mit nur 41 Jahren.

Getty Images Prinz William im August 2001

Getty Images Chelsy Davy und Prinz Harry, 2010

Getty Images Trevor Engelson und Meghan Markle im Oktober 2011

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice, Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie, Mai 2023

