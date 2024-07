Selten: So rührend schwärmt Channing Tatum von seiner Zoë!

Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) sind seit wenigen Monaten miteinander verlobt. Bislang verlor der Magic Mike-Darsteller nur selten Worte über die Liebe zu der Schauspielerin. In einem Interview mit Extra ändert er dies jedoch und gibt süße Einblicke in die Zusammenarbeit der beiden am Set von "Blink Twice". "Mit seinem Partner zu arbeiten, ist wirklich... Ich weiß, dass viele Leute Angst davor haben... Es war die Sache, die uns in gewisser Weise zusammengeschweißt hat", behauptet der Filmstar.

Bereits vor den Dreharbeiten seien sich Zoë und Channing nähergekommen. Der US-Amerikaner erinnert sich: "Wir fingen an, uns anzunähern, kurz bevor wir mit dem Filmen begonnen hatten, und dann hieß es: 'Okay, wir ziehen das durch.'" Für ihn sei die Verbindung zwischen ihm und seiner Liebsten durch die Arbeit an dem Streifen gestärkt worden. "Wir wachen jeden Tag auf und überlegen uns, wie wir unser gemeinsames Leben gestalten können", äußert sich der 44-Jährige.

Dass Channing offen von seiner Beziehung erzählt, kommt nicht häufig vor. Auch die Verlobung machte nicht er, sondern Zoës Vater publik. Nachdem bereits gemunkelt worden war, dass die große Frage gestellt wurde, bestätigte Lenny Kravitz (60) das Ganze. "Er ist ein wirklich toller Kerl, er wurde gut erzogen, er hat Manieren, er ist charmant, er ist ein gefühlvoller Mensch, und so ist er ziemlich schnell Teil der Familie geworden. Er passt zu ihr und sie sind verliebt. Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!", plauderte der Rockstar während eines Interviews mit Radio 2 beiläufig aus und schwärmte von seinem zukünftigen Schwiegersohn.

Anzeige Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift, Zoe Kravitz und Channing Tatum auf Jack Antonoffs Hochzeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Lenny Kravitz im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Channing und Zoës Beziehung durch ihre Arbeit am Set gestärkt wurde? Ja! Am Set kamen sich immerhin bereits einige Stars näher. Nee, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de