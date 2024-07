Can verschwunden: Sam Dylan bot ihm viel Geld für Interview

Vor wenigen Wochen gab Walentina Doronina (24) bekannt: Sie und Can Kaplan gehen fortan getrennte Wege. Seither erhob die TV-Bekanntheit immer wieder schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner. Der Unternehmer hat sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen und der Trennung geäußert. Promiflash hat Reality-Sternchen Sam Dylan (33) bei der Europapremiere von "To the Moon" getroffen und nachgefragt, was er vom Trauerspiel des einstigen Paares hält. Das Drama rund um Wale und Can hatte er mitbekommen und den einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer direkt in seinen Podcast "Royal Spice" eingeladen. Die Einladung wurde allerdings abgelehnt. "Ich hatte das Gefühl, Can hatte so ein bisschen Angst, weshalb er abgelehnt hat", verrät Sam. Lockerlassen wollte er aber nicht! "Ich habe dann auch noch mal 2000 Euro geboten, dass er im Podcast darüber spricht, aber auch das hat er abgelehnt", erzählt er im gleichen Atemzug.

Auch wenn sich Can bisher noch nicht öffentlich zum Trennungsdrama geäußert hat, vermutet Sam, dass da noch etwas kommen wird und das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde. Der Podcaster erklärt im Interview mit Promiflash noch einmal genauer, was ihn an der Sache so stutzig macht: "Was ich ganz komisch finde, ist, dass Can danach nichts mehr gesagt hat. Man hat bis heute nichts mehr auf seinem Instagram-Account gesehen" und resümiert: "Der ist völlig untergetaucht."

Nicht nur Sam hat bisher seine Meinung zur Trennung von Walentina und Can kundgetan, sondern auch Wales einst gute Freundin Christin Okpara (28). Im Promiflash-Interview beim mates date "Summer Edition" machte sie deutlich, was sie von den schweren Gewaltvorwürfen hält, die die Blondine gegen ihren Ex erhoben hatte: "Ich kenne Walentina persönlich, vielleicht besser als manch anderer. Es ist schwierig zu glauben, da bin ich ehrlich." Die ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmerin erinnerte sich während des Gesprächs an eine Situation zurück, die in ihr einen faden Beigeschmack auslöste: "Sie hat mal der Mutter und ihrem anderen Ex-Freund etwas unterstellt. Das kommt jetzt gerade bei der Sache mit Can auch hoch."

Anzeige Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im März 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Okpara posiert

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sam Can so viel Geld für ein Interview geboten hat? Ich feiere das! Schade, dass Can das Angebot abgelehnt hat. Ich finde, Can sollte in Ruhe gelassen werden. Es wird einen Grund haben, weshalb er sich nicht meldet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de