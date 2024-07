Das sagt Christin Okpara zur Trennung von Walentina und Can!

Walentina Doronina (24) gab vor wenigen Wochen ihre Trennung von Can Kaplan bekannt und behauptete, dass der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat sie wiederholt geschlagen habe. Christin Okpara (28) hatte mit ihr gemeinsam an der #CoupleChallenge teilgenommen und war einst gut mit ihr befreundet. Im Promiflash-Interview beim mates date "Summer Edition" spricht sie nun über die heikle Situation. "Ich kenne Walentina persönlich, vielleicht besser als manch anderer. Es ist schwierig zu glauben, da bin ich ehrlich", verrät die TV-Bekanntheit. Das begründet sie mit ihrem vergangenen Verhalten: "Sie hat mal der Mutter und ihrem anderen Ex-Freund etwas unterstellt. Das kommt jetzt gerade bei der Sache mit Can auch hoch."

Die Vorwürfe gegen Can äußerte Walentina vor Kurzem auf Instagram. Zu mehreren Fotos, auf denen sie blutige Verletzungen hatte, schrieb sie: "Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe monatelang alles akzeptiert und mit mir machen lassen". Sie hätte das mutmaßlich gewalttätige Verhalten des Unternehmers aus Liebe lange nicht wahrhaben wollen. "Dass ich auch nicht fehlerfrei bin, will ich gar nicht abstreiten. Aber Gewalt ist keine Lösung!", ließ sie ihre Follower zudem wissen.

Was genau vorgefallen ist, weiß auch Christin nicht. Die Freundschaft der Fernsehstars war während der "#CoupleChallenge" zerbrochen. Im Verlauf der Show hatten sich die beiden heftig gestritten, sodass Walentina im Nachhinein gegenüber Promiflash klarstellte: "Ich will mit Christin nichts zu tun haben! Sie hat bei mir wortwörtlich verkackt. [...] Sie hat einfach nur einen Grund gesucht, um Stress zu provozieren."

Walentina Doronina, Realitystar

Christin Okpara

