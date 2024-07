Erziehen Kim Gloss und Alexander ihre Kinder mehrsprachig?

Kim Gloss (31) ist stolze Mutter von zwei Kindern. Im Netz gibt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Dabei teilt sie auch das ein oder andere Detail zum Thema Erziehung. In einer Fragerunde via Instagram-Story wird die Influencerin gefragt, ob sie ihre Kinder mehrsprachig erzieht. Die Frage liegt nahe, schließlich hat Kim polnische Wurzeln, während die Familie ihres Partners Alexander Beliaikin aus Russland stammt. "Amelia hat nur Deutsch gelernt und spricht perfekt Englisch durch ihre internationale Schule", verrät sie ihren Followern.

Kims Stiefsohn Elan, der aus einer früheren Beziehung von Alex stammt, sei mit den Sprachen Deutsch und Russisch aufgewachsen. Die Jüngste im Bunde, Tochter Golda, scheint sich hingegen schon jetzt zu einem sprachlichen Multitalent zu entwickeln. "Ich spreche mit Golda nur Polnisch, mein Mann spricht mit ihr nur Russisch und Amelia mit ihr nur Deutsch, wie auch in der Kita nur Deutsch gesprochen wird.", plaudert die Sängerin aus. Probleme, mit den Sprachen durcheinander zu kommen, habe die Kleine aber nicht. "Golda versteht auch wirklich alle drei Sprachen supergut! Es ist echt krass, wie die Kleinen alles aufsaugen", erklärt Kim ihren Fans stolz.

2013 war Kim erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Rocco Stark (38) hatte sie Töchterchen Amelia auf der Welt begrüßen dürfen. Nur vier Monate nach der Geburt war die Beziehung jedoch in die Brüche gegangen. Zwei Jahre später hatte Kim die Beziehung zu ihrem jetzigen Ehemann Alexander bekannt gegeben. Im Sommer 2022 wurde ihre gemeinsame Tochter Golda geboren.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alex, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kim und Alex ihre Kinder mehrsprachig erziehen? Ich finde es super, dass sie das fördern. Na ja, ich würde das bei meinen Kindern nicht machen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de