Falten ade? Kim Kardashian ließ sich Lachssperma injizieren

Kim Kardashian (43) schreckt vor den neuesten Beauty-Methoden nicht zurück! Die TV-Bekanntheit unterzog sich offenbar einer neuen, skurrilen Gesichtsbehandlung. In der Folge vom 11. Juli von The Kardashians verrät sie, dass sie sich ein ganz besonderes Mittel ins Gesicht spritzen lassen hat. Kein Botox, kein Hyaluron, sondern Lachssperma! "Ich habe eine Lachssperma-Gesichtsbehandlung bekommen, bei der mir Lachssperma ins Gesicht gespritzt wurde", berichtet sie in der TV-Show. Ob sie mit dieser Methode ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt hat, behält die Ex von Kanye West (47) allerdings für sich.

Auch Jennifer Aniston (55) unterzog sich bereits dieser bizarren Gesichtsbehandlung. Gegenüber WSJ. Magazine berichtete sie, dass sie zu Beginn erst unschlüssig war, ob ihre Kosmetikerin den Vorschlag mit der Lachssperma-Injektion ernst meine, wurde dann allerdings vom Ergebnis überzeugt. Laut verschiedenen Medienberichten soll der Beauty-Eingriff die Haut verjüngen, straffen und unheimlich viel Feuchtigkeit spenden. Die durchschnittliche Lachssperma-Gesichtsbehandlung soll rund 500 Euro kosten.

Kim startet aktuell auch als Schauspielerin durch – ob ihr ihre Schönheitseingriffe dabei im Weg stehen könnten? In der beliebten Serie American Horror Story flimmert sie zurzeit über die Bildschirme der grusel-verrückten Fans. In einer anderen Folge ihrer Reality-TV-Show des vergangenen Monats vermutete Kim bereits, dass ihre Unterspritzungen sie an ihrer Leidenschaft zur Schauspielerei hindern könnten: "Ich habe das Gefühl, dass man für mehr Emotionen weniger Botox braucht, und das habe ich nicht." Offenbar hat sie sich von ihrem Gefühl täuschen lassen! Denn schon ganz bald kann die Beauty in der Show "All's Fair" allen beweisen, dass Schauspiel und Botox miteinander zu vereinbaren sind.

Getty Images Jennifer Aniston beim Emmy FYC Event für Apple TV+s "The Morning Show", Juni 2024

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

