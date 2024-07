Actionreich: Tom Brady genießt Bergurlaub mit seinen Kindern

Tom Brady (46) gönnt sich gemeinsam mit seinen Kindern Benjamin (14) und Vivian Lake (11) eine Auszeit in den Bergen. Doch einfach nur die Füße hochzulegen und die Ruhe zu genießen, kommt für die Familie nicht in die Tüte! Der Trip ist gespickt mit Outdoor-Abenteuern. In seiner Instagram-Story gibt Tom einige Einblicke. Unter anderem teilt er Fotos von sich und seinen Kids beim Wandern in den Bergen und beim Angeln am See. Außerdem teilt Tom zwei Videos, die die Familie beim Klettern in einem Kletterpark zeigen.

Im Gegensatz zu seinen Kindern schien Tom das Klettern eher weniger Spaß bereitet zu haben. "Kinder, wie könnt ihr es wagen, mich dazu zu zwingen?", rief er, wie in dem Video zu sehen ist, seinen Sprösslingen zu. "Los, Dad, los!", versuchte Vivian noch, ihren Vater zu motivieren. Benjamin fand hingegen eher harte Worte für seinen Vater. "Wenn dein Sohn dich ein Huhn nennt, aber deine Tochter dich anfeuert", betitelt Tom den Clip.

Tom und seine Kinder scheint die Liebe zum Reisen stark zu verbinden. Im Netz gibt Tom regelmäßig Einblicke von ihren gemeinsamen Trips. Im vergangenen März machte er mit Benjamin und Vivian beispielsweise einen Winterurlaub. "Die letzten Läufe des Jahres mit den zukünftigen X-Games-Kandidaten!", schrieb er zu einem Foto, auf dem das Trio in Skibekleidung über die Piste sauste.

Instagram / tombrady Benjamin Brady, Vivian Lake Brady und Tom Brady, 2024

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian Lake, März 2024

