Debütalbum geht vor! Perrie Edwards verschiebt ihre Hochzeit

Perrie Edwards (31) hat ihre Hochzeit mit dem Fußballstar Alex Oxlade-Chamberlain (30) erst mal auf Eis gelegt – Grund dafür ist ihre Arbeit an ihrem Debütalbum! Die Musikerin, die sich bereits im Jahre 2022 mit dem Sportler verlobte und einen kleinen Sohn namens Axel hat, berichtet gegenüber Radio Australia: "Wir haben das alles schon im Kopf geplant und reden oft darüber – Alex sogar mehr als ich. Er will, dass es eine große Feier wird, aber bei mir steht momentan so viel an." Die Britin fügt hinzu, dass sie es für sinnvoller hält zu warten, bis Axel älter ist und als Blumenkind mitwirken kann.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin feilt derzeit noch immer an den letzten Schliffen für ihr erstes Soloalbum, nachdem ihre Debütsingle "Forget About Us" die Top Ten der Charts erreicht hat. "Ich bin ziemlich nervig, weil ich an jedem Detail arbeiten möchte. Man hat nur eine Chance und es muss perfekt sein", erzählt sie im Interview. Allzu lange müssen sich die Fans aber nicht mehr gedulden, meint Perrie: "Ich denke, es ist fast fertig, aber es gibt noch kleine Dinge, die ich ändern möchte. Ich denke, die Vorbestellungen könnten noch dieses Jahr starten."

Perrie und Alex sind seit 2016 zusammen, nachdem sie sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt hatten. Ihr gemeinsamer Sohn Axel erblickte 2021 das Licht der Welt. Nach ihrem beruflichen Erfolg mit der X-Factor-Girlband Little Mix, die mit Hits wie "Shout Out to My Ex" weltweit bekannt wurde, ist die 31-Jährige nun auf dem besten Weg, ihre Solokarriere erfolgreich zu starten. Alex, der lange beim Fußballverein Liverpool unter Vertrag war und jetzt für den Süper-Lig-Club Beşiktaş spielt, steht stets unterstützend an ihrer Seite und freut sich darauf, in naher Zukunft eine große Hochzeit zu feiern.

Trotz ihrer langen Beziehung und Verlobung leben Perrie und Alex noch nicht zusammen. Vor drei Monaten schilderte die Sängerin in der "The Jonathan Ross Show": "Wir sind seit acht Jahren zusammen und haben noch nie zusammen gewohnt." Diese ungewöhnliche Situation war den unterschiedlichen Karrieren der beiden geschuldet. Während Perrie ihre Zeit in Großbritannien verbrachte, kickte Alex in der Türkei für Beşiktaş. "Es war schon schwierig", gab Perrie zu: "Früher konnte er schneller hin und her reisen, um uns zu sehen. Aber jetzt ist es ein bisschen komplizierter."

Doch die Entfernung scheint ihrer Beziehung keinen Abbruch getan zu haben. Stattdessen haben sie das Beste aus der Situation gemacht und sich voll und ganz auf ihre Karrieren konzentriert. Perrie erläutert: "Für die, die wir lieben, versucht man halt fast alles, oder?" Mit dieser Einstellung meistern sie die Distanzherausforderung. Nun, da sie sich auf die Veröffentlichung ihres Soloalbums vorbereitet und Alex weiterhin auf dem Spielfeld brilliert, bleibt abzuwarten, wann die beiden den nächsten großen Schritt – das Zusammenziehen und die Hochzeit – endgültig wagen werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Freund Alex

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Perrie Edwards' Entscheidung, die Hochzeit zugunsten ihrer Karriere zu verschieben? Nachvollziehbar und in Ordnung. Schwierig, ihr Privatleben sollte auch mal im Fokus stehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de