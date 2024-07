Gegen diese Rapper holt Eminem auf seinem neuen Album aus!

Eminems (51) lang ersehntes zwölftes Album ist endlich da! Aber während Fans sich freuen, gibt es wohl ein paar Künstler, die weniger begeistert sein könnten. Auf seiner neuen Platte holt der Rapper nämlich gegen den einen oder anderen seiner Kollegen aus der Musikbranche aus – wie beispielsweise P. Diddy (54). Im Song "Fuel" buchstabiert Eminem das Wort "Rapper", lässt jedoch ein P weg, wodurch es zu "Raper" wird, was übersetzt "Vergewaltiger" bedeutet. "Moment, er hat doch nicht etwa das Wort 'Rapper' buchstabiert und ein P weggelassen, oder?", fragt er daraufhin und bezieht sich wohl auf den früheren Künstlernamen von Diddy. Ob der "I'll Be Missing You"-Interpret damit gemeint ist, ist zwar nicht bestätigt, die Anspielung liegt jedoch nahe, da er in den vergangenen Monaten mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert war.

Doch damit nicht genug: Auch in "Antichrist" bezieht sich der 51-Jährige auf seinen Rap-Kollegen und nennt ihn diesmal sogar beim Namen. Genauer gesagt spricht er das Video an, das im Mai die Welt schockierte. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie der Musiker seine Ex-Freundin Cassie (37) tritt und gewaltsam hinter sich her schleift. "Der nächste Idiot, der mich fragt, bekommt eine Tracht Prügel, schlimmer, als Diddy es tat", lautet Eminems Text.

Aber nicht nur Diddy, auch Kanye West (47) bekommt in dem Lied sein Fett weg. "Sieh nur, wozu du mich gezwungen hast. Vielleicht solltest du derjenige sein, dem sie die Schuld geben", heißt es dort, womit der "8 Mile"-Star auf Taylor Swifts (34) Song "Look What You Made Me Do" verweist, den die Sängerin Gerüchten zufolge über Kanye schrieb. Im weiteren Verlauf macht Eminem seine Anspielung sogar noch deutlicher: "Sie sagen, sie wünschten, ich wäre nicht so wütend. Sie wollen nicht, dass ich ausflippe wie Ye. Sie sagen, ich soll es lieber wie Kim Kardashian (43) machen und einen Weg finden, all diese Wut loszuwerden". Damit spricht er wohl die Schlagzeilen an, die Kanye mit wütenden Aussagen über unter anderem seine Ex Kim machte – sowie die Trennung von ihm und dem The Kardashians-Star.

Getty Images P. Diddy im Juni 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

