So elegant ist Hugh Jackman beim Wimbledon-Turnier zu Gast

Für seinen Auftritt in Wimbledon hat sich Hugh Jackman (55) ganz besonders schick gemacht. Das heutige Tennisfinale der Frauen, in dem Barbora Krejčíková und Jasmine Paolini gegeneinander antreten, besucht der Schauspieler in einem eleganten Look. Zu einem mitternachtsblauen Anzug kombiniert er ein helles Hemd, eine gestreifte Krawatte, passende schwarze Lackschuhe und eine coole Sonnenbrille. Während der "The Greatest Showman"-Darsteller für die Kameras posiert, zeigt er ein breites Grinsen in die Linse.

Noch vor wenigen Tagen reiste der Filmstar für die Filmpremiere von "Deadpool & Wolverine" mit Co-Star Ryan Reynolds (47) um die ganze Welt. Während ihres Stopps in Berlin nutzten sie gleich die Chance, sich das Halbfinale der aktuellen Europameisterschaft live im Olympiastadion anzusehen. Zu diesem Anlass war der Australier jedoch etwas legerer gekleidet: Er trug eine dunkle Jeans und ein blaues Sweatshirt. Der Ehemann von Blake Lively (36) kombinierte eine dunkle Chinohose zu einem schwarzen Hemd, das mit Stickereien von Pflanzen und Spatzen versehen war.

Hugh und Ryan kennen sich allerdings nicht erst seit der gemeinsamen Verfilmung ihres neuen Streifens. Die Hollywood-Größen lernten sich bereits 2008 bei den Dreharbeiten zu "X-Men Origins: Wolverine" kennen – im Laufe der Jahre entwickelte sich eine dicke Freundschaft. Wie Ryan im Interview mit Promiflash verriet, sind sogar seine Kinder ganz verrückt nach seinem Freund, um die sich Hugh auch hin und wieder ganz liebevoll kümmert. "Meine Kinder lieben 'The Greatest Showman' und als ich [einmal] um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt", erinnerte sich der Filmproduzent.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, im Olympiastadion

