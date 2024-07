Wie geht Sandra mit Vanessas "Reality Queens"-Lästerei um?

In der aktuellen Folge von Reality Queens machte Vanessa Nwattu deutlich, dass sie von ihrer Mitstreiterin Sandra Sicora (32) kein Fan ist. Im Gespräch mit Patricia Blanco (53) ließ die Freundin von Aleksandar Petrovic (33) ihren Emotionen freien Lauf und lästerte fies über die ehemalige Temptation Island-Kandidatin. Promiflash hat bei Sandra nachgefragt, wie sie sich fühlte, als sie die Lästerei von Vanessa in der Ausstrahlung gesehen hat. "Es ist kein Geheimnis, dass Vanessa und ich keine Freunde sind. Aber dass sie so schlecht über mich geredet hat, zeigt mir, was sie für einen Charakter hat", erklärt sie. Sie halte nichts von Lästern und finde das "kindisch". Gleichermaßen stellt die Ex von Tommy Pedroni (29) klar: "Ich komme mit ihrer zickigen Art nicht klar."

Neben Vanessa ist Sandra unter anderem mit Patricia und Theresia Fischer (32) in einem Team, das gemeinsam um den Sieg kämpft. Doch richtigen Anschluss fand die 32-Jährige bisher wohl nicht. In den Augen der anderen ist sie eher die "Außenseiterin". Das fühlte Sandra allerdings nicht so. "Ich habe mich nicht als Außenseiterin gefühlt. Ich habe mitbekommen, dass die anderen hinter meinem Rücken sprechen", verrät sie Promiflash und betont zudem: "Ich bin nicht da, um Freunde zu finden und mit linken Menschen möchte ich nichts zu tun haben." Aufgrund dessen entschied sie sich wohl eher, ihr eigenes Ding zu machen.

Während der Lästerei über Sandra packte Vanessa komplett aus: "Dieses Ignorante geht mir so auf die Nerven. Die fährt irgendwie eine andere Show", wetterte sie. Die Prominent getrennt-Kandidatin verhalte sich in ihren Augen wie ein Kind: "Der musst du alles aus der Nase ziehen, musst sie morgens fragen, ob sie einen Kaffee will, musst sie fragen, ob sie ein Brötchen geschmiert haben will. Und das mit 31 Jahren." Abschließend betonte sie noch einmal: "Ich mag sie einfach nicht. Ich kann sie nicht leiden, ich mag nicht, wie ihre Art ist, ich mag ihre Verhaltensweisen nicht."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekannheit

RTL Sandra Sicora und Vanessa Nwattu bei "Reality Queens"

