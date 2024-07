Gewusst? Beyoncé hatte einst Interesse an Robbie Williams!

Robbie Williams (50)' langjähriger Kollege Guy Chambers gibt eine witzige Anekdote zum Besten! 1998 korbte der Sänger bei einem Auftritt in einer Musiksendung niemand Geringerem als Beyoncé (42). "Ich kann mich an Destiny's Child erinnern. Ich weiß noch, wie [Beyoncé] mit den anderen beiden [Kelly (43) und Michelle] aus der Tür der Umkleidekabine schaute, mit Rob flirtete und versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erregen", verrät der Songwriter im "I Never Thought It Would Happen"-Podcast. Doch Robbie war nicht interessiert an der Sängerin: "Er sagte nur: 'Oh, sie ist zu jung. Das mache ich nicht.'"



