"Katastrophal": Winona Ryder bereut zwei ihrer Beziehungen

Winona Ryder (52) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Dreißiger zurück. Im Gespräch mit Harper's Bazaar spricht die Schauspielerin offen über ihr Liebesleben – zwei ihrer Liebesbeziehungen bereut sie mittlerweile. "In meinen Dreißigern hatte ich zwei katastrophale Beziehungen, die nicht falsch waren, aber das war, bevor man überhaupt daran dachte, jemanden zu googeln", erklärt die "Beetlejuice"-Darstellerin. Im Nachhinein denke sie sich: "Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht?" Besonders, da sie auch einen Mann gedatet habe, der bereits anderweitig gebunden war.

In diesen Beziehungen fand Winona Trost im Schreiben von Tagebüchern, die sie kürzlich wieder las. Dabei erkannte sie, dass sie oft in schweren Phasen besonders viel schrieb: "Ich schreibe eindeutig mehr, wenn ich deprimiert oder unglücklich bin. Ich neige dazu, nicht zu schreiben, wenn ich wirklich glücklich bin." Die Aufzeichnungen zeigen, wie sie damals versuchte, mit der Situation zurechtzukommen und sich dabei selbst vernachlässigte. "Es war sehr traurig. Ich habe eindeutig versucht, an das Beste zu glauben und mir gegenüber gnädig zu sein. Aber ich habe mich um alles andere gekümmert, außer um mich selbst", reflektiert sie.

Welche zwei Männer sie lieber nicht gedatet hätte, verrät Winona zwar nicht – doch ihre Verflossenenliste umfasst prominente Namen: Von 1990 bis 1993 war sie mit Johnny Depp (61) ein Paar, kurz darauf datete sie Musiker Dave Pirner und kam danach mit Matt Damon (53) zusammen. 1997 trennte sie sich nach drei Jahren Beziehung von dem "Der Marsianer"-Star. Seit 2010 ist die Stranger Things-Darstellerin jedoch glücklich an der Seite des Modedesigners Scott Mackinlay Hahn. Die beiden trafen sich 2010 bei der Premiere von "Black Swan" und sind seither unzertrennlich.

Doch halt – haben wir etwa eine große Hollywood-Romanze von Winona verpasst? Vor einigen Jahren sorgte die Schauspielerin mit einem unerwarteten Geständnis für Aufsehen: Sie behauptete nämlich, seit 1992 mit Keanu Reeves (59) verheiratet zu sein! Bei den Dreharbeiten zu Francis Ford Coppolas (85) "Dracula" soll ein echter rumänischer Priester die Zeremonie abgehalten haben, in der ihre beiden Filmcharaktere geheiratet haben. Keanu bestätigte in einem Interview mit Esquire: "Wir haben diese Hochzeitsszene mit einem echten Priester gedreht. Winona sagt, wir sind verheiratet. Coppola sagt, wir sind verheiratet. Daher denke ich, wir sind in den Augen Gottes verheiratet." Auch wenn sie kein wirkliches Ehepaar sind, verbindet die beiden Hollywoodstars seither eine enge Freundschaft. "Ich empfinde so viel Liebe und Respekt für ihn und dadurch ist es wirklich eine absolute Freude, zur Arbeit zu gehen", schwärmte Winona 2018 in einem Interview mit iHollywoodTV.

Winona Ryder und Scott Mackinlay Hahn auf der "Stranger Things"-Premiere

ZUMA PRESS, INC./ActionPress Johnny Depp und Winona Ryder, 1990

Getty Images Winona Ryder und Keanu Reeves, 2018

