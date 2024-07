Katie Price wäre glücklich über noch mehr eigenen Nachwuchs

Katie Price (46) geht in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz auf. Doch ihre fünf Kinder, die aus drei verschiedenen Beziehungen hervorgehen, scheinen der britischen Reality-TV-Bekanntheit noch nicht genug zu sein. Im Interview mit Daily Mail gibt sie zu: "Ich will mehr." Bei einem weiteren Spross soll es dabei aber nicht bleiben. "Ich bin sehr mütterlich. Wenn ich noch zwei oder drei haben könnte, wäre ich glücklich", erklärt Katie ihren Kinderwunsch.

Seit Februar dieses Jahres ist das ehemalige Boxenluder mit John Joe Slater alias JJ zusammen – einen Partner hätte sie zumindest, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Ihre Fans spekulierten bereits wenige Monate nach Beziehungsbeginn, dass sie und ihr Liebster möglicherweise schon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten könnten. Im April dementierte Katie diese Gerüchte allerdings. Doch schon damals wurde klar, dass weiterer Nachwuchs ihr Ziel ist. Ein Insider berichtete gegenüber The Sun zudem: "Es ist ihr egal, was andere Leute denken – sie ist zuversichtlich in ihrer Beziehung und denkt, dass er ein großartiger Vater sein wird."

Die Beziehung der ehemaligen UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin und des "Married at First Sight"-Stars scheint ziemlich ernst zu sein. Doch kann sich Katie bereits die Eheschließung mit JJ vorstellen? "Ich habe gelernt, Beziehungen langsam anzugehen, nichts zu überstürzen und meine Grenzen zu kennen, und ich weiß, was rote Fahnen sind", klärte sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" auf. Zudem erklärte sie, dass es erst eine Verlobung beziehungsweise die Hochzeit geben würde, wenn ihr Partner sich entscheidet, den Antrag zu machen. Die 46-Jährige sei "altmodisch" und würde nicht selbst auf die Knie gehen.

Getty Images Katie Price und ihre Kinder Bunny, Jett und Princess

Instagram / katieprice John Joe Slater und Katie Price

