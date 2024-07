Nach Gewaltvorwürfen: Can Kaplan meldet sich nun zurück!

Seit wenigen Wochen sind Walentina Doronina (24) und Can Kaplan offiziell kein Paar mehr. Während sich die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin bereits vertraut mit einem anderen Mann auf Social Media zeigt, wurde es auf dem Instagram-Kanal des Unternehmers immer ruhiger – bis jetzt. "Wenn man merkt, dass man anfängt, zu heilen", schreibt Can zu einer neuen Story, in der er im Auto sitzt und sichtlich zufrieden in die Kamera blickt.

Damit aber noch nicht genug: Der einstige Fame Fighting-Gewinner kündigt dabei auch an, demnächst noch ein ausführlicheres Statement zu der aktuellen Lage zu geben. "Bald werde ich mich zu allem melden", versichert er im Netz und lässt seine Fans wissen: "Ich brauche aber noch Zeit und fokussiere mich derzeit auf mich."

Fast zwei Jahre waren Can und Walentina zusammen. Im Dezember 2022 hatten die beiden ihre Verlobung öffentlich gemacht – zur Hochzeit kam es allerdings nicht. Ende April wurde bekannt, dass das Paar eine Beziehungspause einlegt. Trotz schneller Versöhnung gab die Blondine Ende Juni die endgültige Trennung bekannt – und erhob sogar schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Aktuell halten sich hartnäckige Spekulationen, dass Walentina mit Kevin Saszik bereits einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden hat. Offiziell geäußert haben sich der Realitystar und der Profiboxer zu der Romanze bislang nicht.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

