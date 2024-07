"Eifersucht": Darum trennten sich Kylie Minogue und Jason

Kylie Minogue (56) und Jason Donovan lernten sich in den Neunzigern bei den Dreharbeiten zu ihrer Serie "Neighbours" kennen. Dabei verliebten sich nicht nur ihre Rollen ineinander – Kylie und Jason wurden tatsächlich ein Paar. Doch ihre Liebe scheiterte. Wie Mirror nun berichtet, sprach Jason in einem früheren Interview mit Piers Morgan (59) über den Trennungsgrund: "Ich wusste, dass ich in sie verliebt war, als sie selbst erfolgreich wurde. Es war eine Sache der Eifersucht. Ich konnte sehen, wie sie mir entglitt. Ich bin mir sicher, dass es schon vorher passiert ist, aber erst als ich sah, wie sie sich in eine Richtung bewegte, dachte ich, dass ich sie verlieren würde."

Nach der Trennung sei es Jason richtig schlecht gegangen, wie er gegenüber Mirror ausplauderte: "Es war eine extrem schmerzhafte Trennung und ich habe ohne Zweifel lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Jahre, definitiv." Mit Kylies neuer Partnerwahl sei Jason überhaupt nicht einverstanden gewesen: "Es war schon schlimm genug, dass sie mit irgendjemandem durchgebrannt ist, aber dann lief sie auch noch in die Arme des größten Rock-Gottes der damaligen Zeit, genau der Typ, der ich insgeheim sein wollte. Das war ein ziemlich harter Schlag für mich." Jason spielt auf Kylies Beziehung mit Michael Hutchence (✝37) an.

Für Jason war Kylie seine erste große Liebe, wie der Schauspieler gegenüber Sydney Morning Herald erklärte: "Ich hatte eine Reihe von Beziehungen, bevor ich geheiratet habe. Die erste richtige war die mit Kylie Minogue von 1984 bis 1989." Jason habe viele gute Erinnerungen an die Beziehung mit dem Popstar. "Die Beziehung war sehr intensiv. [...] wir haben vor der Kamera [...] sowie auch privat zusammen Magie versprüht."

Instagram / kylieminogue Jason Donovan und Kylie Minogue im Juli 2022

Getty Images Jason Donovan bei den Olivier Awards im Jahr 2018

