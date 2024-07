Ralf Schumacher feiert sein Coming-out: Das ist sein Partner

Ralf Schumacher (49) macht seine Beziehung mit einem Mann offiziell. Rund neun Jahre nach dem Aus seiner Ehe mit Cora Schumacher (47) feiert der ehemalige Rennfahrer sein Coming-out im Netz. Sein Partner heißt Étienne und die zwei sind bereits seit zwei Jahren ein Paar. Seine gute Freundin Carmen Geiss (59) verrät ein paar weitere Details zu ihrer Beziehung. "Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Étienne lebt in Nizza", erklärt die Unternehmerin gegenüber Bild. Weitere Details zu Ralf und Étiennes Liebe erfahrt ihr im Promiflash-Video.



