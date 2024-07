Traurige Beichte: Lisha kämpft seit Kindheit mit Essstörung

Lisha Savage leidet unter einer Essstörung. Für ihre Traumhochzeit im Jahr 2022 nahm die Reality-TV-Bekanntheit ganze 21 Kilogramm ab und kämpft seitdem mit einem ungesunden Essverhalten. In der aktuellen Folge von Goodbye Deutschland erklärt die Frau von Lou nun: Der Auslöser für ihre Krankheit geht zurück bis in ihre Kindheit. Ihre Mutter und Schwester hatten lange Probleme mit Übergewicht. Deshalb habe sie "von Kind auf immer nur Diäten mitbekommen." Ihre erste eigene Diät machte die gebürtige Berlinerin bereits im Alter von acht Jahren. "Oh Gott, du darfst niemals dick werden", sei ein Gedanke, der Lisha seit Kindesalter begleitet.

Die Folgen ihrer Essstörung musste der Das große Promi-Büßen-Star auf die harte Tour erfahren. Vor einigen Monaten erlitt sie aufgrund ihrer Extremdiäten eine Gallenkolik. "Ich saß mit Lou oben im Bett und auf einmal zog sich um mich herum alles zu. So, als würde mir jemand ein Korsett umschnüren. Dann ging ein Brennen in meinen Hals und in den linken Arm, und ich dachte mir: 'Okay, du stirbst jetzt'", erinnert sich Lisha an die schlimme Erfahrung.

Obwohl die TV-Persönlichkeit zeitweise nur noch 50 Kilogramm wog, fühlte sie sich trotzdem zu dick. "Man verliert irgendwann eine realistische Körperwahrnehmung", erklärt sie jetzt im Interview. Das Gleiche sei ihr auch mit ihrem Gesicht passiert. Trotz zahlreicher Botoxbehandlungen und Lippenaufspritzungen hatte die 38-Jährige dennoch das Gefühl, weitere Beauty-Eingriffe zu brauchen. Auch ihr ungesundes Verhalten zu Schönheits-OPs wolle die YouTuberin nun in den Griff bekommen. Zurzeit lässt sich Lisha unter anderem die Lippen verkleinern.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Januar 2023

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im September 2023 beim Beauty-Doc

