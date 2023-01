Ihre eigene Hochzeit löste bei Lisha die Essstörung aus!

Lisha von Lisha und Lou spricht über ihre Krankheit. Die Influencerin machte vor wenigen Tagen öffentlich, dass sie an einer Essstörung leide und nun dagegen ankämpfen will. So habe sie allein 21 Kilo am Stück abgenommen und wog zwischenzeitlich nur noch 51 Kilo. Doch wie kam es dazu, dass die YouTuberin in eine Essstörung gerutscht ist? Lisha wollte ursprünglich nur für die Hochzeit abnehmen.

Wie es so weit kam, erklärte die Goodbye Deutschland-Auswanderin im Interview mit RTL. "In dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will zehn Kilo für die Hochzeit abnehmen – dann sind es zwölf gewesen, dann sind es sechzehn gewesen...", benannte Lisha den Domino-Effekt ihres Abnehmwunsches. Die Radikaldiät führte auch dazu, dass sie ihren Partner angelogen hat: "Es gab Tage, da habe ich gar nichts gegessen, wirklich gar nichts. Dann gab es Tage, an denen ich gelogen habe, dass ich gegessen habe, damit Lou Ruhe gibt", erinnerte sie sich.

Nun will sie mit der Hilfe ihres Mannes wieder etwas mehr Gewicht auf die Waage bringen, doch das fällt ihr schwer. "Ich weiß, dass es falsch ist, nicht zuzunehmen für meine Gesundheit und deswegen versuche ich das halt. Trotzdem fühle ich mich dabei nicht wohl und ich werde mich niemals dabei wohlfühlen und ich will auch eigentlich nicht zunehmen", gab sie ehrlich zu. Inzwischen habe sie immerhin schon 2,5 Kilo zugenommen.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Januar 2023

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, deutsche YouTuberin

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de