Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi planen zweite Hochzeit!

Wagen Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) etwa bald erneut den Gang vor den Traualtar? Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, planen die beiden eine zweite Hochzeit. Diese soll im September in den USA stattfinden. "Millie und Jake wollten beim ersten Mal eine sehr ruhige Hochzeit – etwas Bedeutungsvolles und total Romantisches, bei dem nur ihre Familie dabei ist. Aber für ihre zweite Hochzeit gehen sie aufs Ganze. Sie wird riesig sein", plaudert die Quelle aus.

Auf der Gästeliste sollen auch eine ganze Reihe an Stars stehen. "Millie und Jake haben eine lange Liste von prominenten Freunden, darunter ihre Stranger Things-Kollegen sowie Mark Wright (37) und Michelle Keegan (37), denen sie [Millie] besonders nahesteht", erklärt der Informant. Die Flüge sollen für die Gäste bereits gebucht sein. Vor Ort soll Hochzeitsgesellschaft ein volles Programm erwarten. Ein Highlight wird unter anderem auch Millies Hochzeitskleid sein. Anfang des Monats wurde die Schauspielerin dabei erwischt, wie sie in New York City ein potenzielles Brautkleid anprobierte. Ob die funkelnde weiße Robe im Meerjungfrauen-Stil wirklich das Kleid sein wird, das Millie bei ihrer Trauung tragen möchte, wird sich zeigen.

Im Mai 2024 gaben sich Millie und Jake zum ersten Mal das Jawort. Wenige Tage nach der Trauung plauderte Jakes Vater Jon Bon Jovi (62) einige süße Details zu der Eheschließung aus. "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", schwärmte der Musiker in der Sendung "The One Show".

