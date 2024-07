Süßes Urlaubsfoto: Halle Bailey strahlt mit ihrem Sohn Halo

Halle Bailey (24) gönnt sich eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag! Zusammen mit ihrem Partner, dem Rapper DDG (26), macht die Schauspielerin gerade Urlaub in der Sonne. Mit dabei ist natürlich auch der gemeinsame Sohn des Paares, Halo. In ihrer Instagram-Story teilt die stolze Mama nun ein niedliches Selfie mit ihrem knapp sechs Monate alten Sprössling, der darauf ganz aufmerksam in die Kamera schaut. Offenbar hat er zuvor ein bisschen im Sand gespielt – seine Füßchen und kleinen Hände sind ganz voll damit.

Dass die 24-Jährige ihren Sohnemann so offen zeigt, kam zuvor nicht häufig vor. Eigentlich versuchte sie ihn nämlich aus dem Netz und der Öffentlichkeit rauszuhalten. Anfang Juni teilte die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin erstmals ein Foto, auf dem der Kleine komplett zu sehen ist. Zu dem Zeitpunkt war die kleine Familie ebenfalls im Urlaub. "Halos erstes Mal in Italien", schrieb die stolze Mama zu den Bildern, auf denen sie mit ihrem Partner und ihrem Baby auf einem Steg vorm Meer posiert – und zwar in sehr eleganten Outfits! Halle trug ein weißes Abendkleid im Spitzenlook mit aufgesetzten Glitzersteinen und hielt ihren in einen Hemd-Body gekleideten Sohn auf dem Arm. DDG strahlte in einem dazu passenden Glitzerhemd und einer schicken Hose.

Halle ist bereits seit rund zwei Jahren mit DDG zusammen. Eigentlich hatten sie auch noch nicht geplant gehabt, ein Kind zu bekommen – es sei "einfach passiert", schilderte der Musiker in der "The Jason Lee Show". Er und seine Partnerin seien aber unendlich dankbar für ihr Baby. Dass die beiden Nachwuchs bekommen, haben sie jedoch geheimgehalten, bis ihr Sohn auf der Welt war. Warum? "Ich wollte auf gar keinen Fall meine größte Freude öffentlich teilen. Halo war mein Geschenk. Er ist der größte Segen und ich war nicht verpflichtet, ihn, mich oder meine Familie diesem unbarmherzigen Scheinwerferlicht auszusetzen", erklärte Halle laut Just Jared während ihrer Rede bei den Essence Black Women In Hollywood Awards. Ihre Meinung dazu scheint sich nun aber etwas geändert zu haben.

Halle Bailey und DDG, 2024

Halle Bailey und DDG

