Nach Trennung: So lenken sich Stormzy und Maya Jama ab!

Maya Jama (29) und Stormzy (30) verkündeten diese Woche das Ende ihrer fünfjährigen Beziehung. Von dem Trennungsschmerz scheinen sich beide derzeit ablenken zu wollen. Während der britische Musiker am Mittwoch während des Gurtenfestivals in Bern eine tapfere Miene aufsetzte und eine tolle Performance ablieferte, genoss seine Verflossene gemeinsam mit Freunden kühle Drinks auf einer Terrasse. In ihrer Instagram-Story lächelte Maya in einem heißen blauen Cut-Out-Kleid in die Kamera. Der Rapper hingegen schlüpfte in ein komplett schwarzes Outfit, um auf der Bühne in der Schweiz herumzuhüpfen.

Jüngst schockten die beiden ihre Fans mit der Trennung. "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen", ließen die Moderatorin und der "Still Disappointed"-Interpret im Netz verlauten. Beide hätten nicht gedacht, jemals so eine Botschaft verkünden zu müssen, aber sähen keine andere Möglichkeit, als offen mit dem Scheitern der Beziehung umzugehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden trennen: Bereits 2019 war die Beziehung der 29-Jährigen und des Künstlers nach vier gemeinsamen Jahren zerbrochen. Vergangenes Jahr fanden die beiden jedoch wieder zueinander und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Das erneute Liebes-Aus sah keiner kommen: Noch vor wenigen Wochen vermuteten die Fans, dass sich die beiden verlobt haben.

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

MEGA Maya Jama und Stormzy im August 2023

