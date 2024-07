Kyle Richards beschreibt sich online nicht mehr als Ehefrau

Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (54) gingen 27 Jahre als Ehepaar durchs Leben. Im vergangenen Jahr trennten sich die Schauspielerin und der Unternehmer jedoch – sie haben sich auseinandergelebt. Dass die 55-Jährige keine Ehefrau mehr ist, macht sie nun auch in den sozialen Medien deutlich. Wie in ihrer Instagram-Biografie zu sehen ist, beschreibt sie sich fortan nur noch als "Mutter, Schauspielerin, Autorin, Produzentin, Tierliebhaberin und Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin." Auf X hat sie die Bezeichnung als Ehefrau bisher jedoch noch nicht gelöscht.

Und auch Kyles Ex-Partner scheint mit der Beziehung endgültig abgeschlossen zu haben. Vor wenigen Tagen wurde der Immobilienmakler beim Knutschen mit einer fremden Dame auf einem Flughafen in Griechenland gesichtet. Auf den Bildern, die Daily Mail veröffentlichte, wirkten die zwei ziemlich vertraut miteinander. Ob es sich bei der unbekannten Dame um Mauricios neue Freundin handeln könnte, ist bisher nicht bekannt. Das Magazin will jedoch herausgefunden haben, dass sie mindestens 20 Jahre jünger als der Geschäftsmann sein soll.

Wie Mauricio rund zwölf Monate nach dem Liebes-Aus in einem Interview mit USA Today zum Ausdruck brachte, sind er und Kyle im Guten auseinandergegangen. Für die jahrelange Ehe und seine Ex fand er nur nette Worte: "Ich würde [meine Ehe] für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Sie war die beste. Sie war unglaublich. Sie war ein Erfolg." Doch jetzt sei es "an der Zeit, etwas anderes zu tun". Sie werden beide jeweils schauen, was die Zeit für sie mit sich bringt.

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards, Unternehmer und Schauspielerin

