Nach Freispruch: Verklagt Alec Baldwin jetzt die Behörden?

Vor wenigen Tagen konnte Alec Baldwin (66) aufatmen: Die Anklage gegen den Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung am "Rust"-Filmset wurde am Freitag vor Gericht fallengelassen. Wie TMZ berichtet, könnte der Hollywoodstar bald jedoch schon wieder vor Gericht erscheinen – diesmal aus freien Stücken. Laut dem US-amerikanischen Magazin liegen Hinweise darauf vor, dass sich Alecs Anwälte derzeit auf eine Klage gegen die Staatsanwaltschaft vorbereiten. In neuen Dokumenten ermahnen seine juristischen Vertreter die Behörden und weisen sie an, "alle E-Mails, Textnachrichten, Festplatten, Dokumente, Unterlagen und Materialien im Zusammenhang mit den Ermittlungen und der Strafverfolgung" aufzubewahren. Experten gehen deshalb davon aus, dass schon bald eine Klage von Alecs Seite aus eingereicht wird.

Nicht nur Alec scheint noch nicht fertig mit dem "Rust"-Prozess zu sein. Auch die Familie der verstorbenen Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) bereitet sich offenbar derzeit auf ein Nachspiel vor. Wie CBS News vor wenigen Tagen berichtete, sei der fallengelassene Strafprozess ein herber Schlag für Halynas Angehörige. Gegenüber der Zeitung erklärte die Anwältin der Familie: "Die Entscheidung des Gerichts bestärkt uns nur darin, in dem Zivilprozess Gerechtigkeit zu suchen." Die Familie trauere weiterhin jeden Tag um die Verstorbene, deshalb wolle sie "bis zum Ende kämpfen".

Doch was ist damals eigentlich vorgefallen? Im Jahr 2021 war es am Set des Films "Rust" zu einem tragischen Unfall gekommen. Alec hatte versehentlich mit einer geladenen Waffe auf die Kamerafrau Halyna geschossen, die an den Folgen der Verletzung verstarb. Im März wurde deshalb die zuständige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden.

Getty Images Gloria Allred, Anwältin von Halyna Hutchins Familie

Getty Images Hannah Gutierrez, Waffenmeisterin des "Rust"-Filmsets

