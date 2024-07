Patzer: König Charles kämpft bei Zeremonie mit seiner Robe

Augen auf bei der Berufswahl – das dachte sich wohl auch König Charles (75). Am Mittwoch nahm er an der zweiten Parlamentseröffnung seiner Regentschaft teil. Zu einem solch feierlichen Anlass gehört natürlich auch die aufwendige Staatsrobe samt Krone. Insbesondere mit dem königlichen Umhang und der langen Schleppe schien Charles jedoch so seine Probleme zu haben. Ein Video auf TikTok zeigt, wie er etwas unwirsch versucht, den schweren Stoff von seinem Arm zu schütteln. Doch seine Robe will einfach nicht kooperieren. Ein Page nimmt sich der Aufgabe schließlich an und schlägt den Umhang aus rotem Samt und Hermelin über die Armlehne des Thrones.

Auch bei einem König läuft eben nicht immer alles glatt. Davon kann Charles ein Lied singen – selbst sein Stift machte ihm kürzlich einen Strich durch die Rechnung und amüsierte die Royal-Fans im Netz. Während einer Zeremonie in Nordirland versuchte er, mit einem Füllfederhalter eine Unterschrift auf ein Papier zu setzen, blieb jedoch erfolglos. Als er frustriert das Schreibutensil an Königin Camilla (77) weiterreichte, stellte er fest, dass seine Hände mit Tinte beschmiert waren. "Ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen! Jedes stinkende Mal", meckerte Charles drauflos, als er und seine Gemahlin ihre Hände von der Tinte befreiten.

Doch trotz einiger Patzer macht Charles aktuell einen fitten Eindruck. In den vergangenen Tagen und Wochen bewältigte er gemeinsam mit Camilla einen regelrechten Termin-Marathon – das Königspaar zeigte sich beim berühmten Pferderennen in Ascot, stattete den Inseln Guernsey und Jersey im Ärmelkanal einen Besuch ab, eröffnete das neue Parlament unter Premierminister Keir Starmer und plauderte beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft mit Olaf Scholz (66), Emmanuel Macron (46) und Co.

Getty Images König Charles und Königin Camilla im House of Parliament im Juli 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

