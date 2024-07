Heißer Anblick: Lily Allen zeigt ihren gebräunten Körper!

Da schaut man gerne zweimal hin! Lily Allen (39) genießt den Sommer aktuell in der italienischen Sonne. Die "Not Fair"-Sängerin teilt auf Instagram eine Reihe von Bildern aus ihrem traumhaften Urlaub in der Toskana. Passend dazu betitelt sie ihren Beitrag mit "Villa Cetinale", in dem Bauwerk verbringt sie ihre freie Zeit. Auf einem Schnappschuss sieht man die sensationell gebräunte Figur von Lily, während sie entspannt in einem schwarzen Einteiler und mit einem braunen Sonnenhut auf einem Stuhl sitzt.

Lily zeigt in ihrem Post auf der Plattform noch weitere Aufnahmen, die sie mit ihren Freunden zeigen, am Pool liegend oder wie sie ihr Outfit vor dem Spiegel präsentiert. Aber auch die Füße des Superstars bekommen mal wieder Aufmerksamkeit: Die 39-Jährige teilt eine Nahaufnahme von ihren Ballerinas, in denen sie weiße Socken trägt. Anfang des Monats hat sie bekannt gegeben, dass sie einen OnlyFans-Account besitzt – unter dem Usernamen "lilyallenftse500" teilt sie ausschließlich Bilder ihrer Füße im Netz.

Auch ihr Ehemann David Harbour (49) findet ihren Account toll. In dem Podcast "Miss Me? offenbarte Lily: "Er findet es mittlerweile großartig. Aber am Anfang war er nicht angetan." Die beiden gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben und halten ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu teilen sie aber doch Schnappschüsse, zum Beispiel aus ihrem Pärchenurlaub in Italien.

Instagram / lilyallen Lily Allen im Juli 2024

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour, 2024

