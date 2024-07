Julian Claßen enthüllt: Er litt an extremer Schüchternheit!

Julian Claßen (31) offenbart in der neuen Folge seines Podcasts "Die Petze und der Besserwisser" Details zu seiner Krankheit. "Ich glaube, ich habe da noch nie so richtig öffentlich drüber gesprochen", fängt der Influencer das Gespräch mit seiner Podcast-Kollegin Bianca Schmitt an. "Ich habe damals eine krankhafte Schüchternheit gehabt. Das ging in eine Richtung, dass es komplett in eine Angst ausgeartet ist. Angst vor bestimmten Situationen, Angst vor neuen Situationen und Angst vor Situationen, in denen ich auf mich allein gestellt war." Dinge wie Einkaufen oder allein in die Stadt fahren seien für ihn "mit Angst verbunden" gewesen.

Besonders das Thema allein Einkaufen war für Julian damals eine riesige Herausforderung, wie er in dem Gespräch weiter offenbart. Er mochte es nicht, dass "Menschen auf ihn warten müssen" und hatte Angstzustände, dass er seinen "Pin vergessen" könnte. Die Preise der Lebensmittel hat der 31-Jährige immer genau zusammengerechnet – hätte er nicht genügend Geld bar dabei gehabt, hätte er sich nicht getraut, einkaufen zu gehen, wie Julian erklärt. Banale Situationen wie unvorhersehbare Preiserhöhungen haben ihn "extrem unter Druck" gesetzt.

Neue Leute kennenzulernen war für Julian bereits damals so wie heute kein Problem. In der vergangenen Zeit ist der Influencer aufgefallen, weil er mit einer Unbekannten gesichtet wurde – auf Bildern sah man, wie die junge Frau auf seinem Schoß saß. Ein Insider äußerte gegenüber Bild, dass es "nichts Ernstes" zwischen den beiden sei und sich die Frau, die er wohl nicht kannte, einfach auf sein Schoß gesetzt und umarmt hatte.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Promiflash Julian Claßen mit einer Unbekannten

