"Nichts Ernstes": Das steckt hinter Julian Claßens Flirt!

Gibt es etwa schon eine neue Frau in Julian Claßens (31) Leben? Das vermuten zumindest viele, nachdem der Influencer vor wenigen Tagen bei einem Festival mit einer Unbekannten gesichtet wurde. Eine Bekannte des YouTubers verrät nun gegenüber Bild, was zwischen Julian und der Frau lief. "Nein, da ist nichts Ernstes! Julian kannte dieses Mädchen nicht. Sie hat sich einfach auf seinen Schoß gesetzt und ihn umarmt", meint die Vertraute. Ihm sei es dann etwas zu viel geworden, weshalb er die Unbekannte gebeten habe, mit ihm nach draußen zu gehen: "Er ist ein lieber Mensch, der keinen Streit sucht. Draußen konnte alles geklärt werden. Er ist dann wieder zurückgekommen." Eigentlich sei er nur mit einem Kumpel und dessen Partnerin bei dem Event gewesen.

Demnach scheint der 31-Jährige also immer noch Single zu sein. Auf den Aufnahmen wirkte es jedoch so, als ob er in Flirtlaune war. Auf dem Foto eines Promiflash-Lesers sieht man, wie die Frau auf seinem Schoß sitzt, er schaut sie freundlich an. Ein Video zeigte zudem, wie die zwei zusammen den Raum verlassen. Auch einem Augenzeugen des Blatts fiel dies auf. "Julian und das unbekannte Mädchen schienen schon nach kurzer Zeit sehr miteinander zu flirten", verriet der Tippgeber.

Erst vor ein paar Monaten trennten sich Julian und seine Partnerin Tanja Makarić (27), nachdem sie rund zwei Jahre zusammen gewesen waren. An beiden scheint das Liebes-Aus ziemlich genagt zu haben. Die einstige Profischwimmerin gestand erst kürzlich, dass sie in den vergangenen Wochen sehr viel abgenommen hat. "Ich konnte nicht essen. Ich habe es auch irgendwann nicht mehr gemerkt", schilderte sie auf Instagram. Ihr Ex gab auch zu, dass er sich manchmal etwas einsam fühle – vor allem, wenn seine zwei Kinder bei ihrer Mutter Bianca Heinicke (31) sind.

Promiflash Julian Claßen mit einer Unbekannten

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Denkt ihr, Julian wird sich noch selbst zu der Situation äußern? Nein, dazu sagt er nichts. Bestimmt gibt er noch ein Statement ab. Ergebnis anzeigen



