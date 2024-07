Bodyshamig im Netz: Cathy Hummels verteidigt Lisa Müller!

Cathy Hummels (36) erhebt ihre Stimme gegen Bodyshaming im Netz! Vor wenigen Tagen teilte Lisa Müller (34) ein Foto von sich in einem knappen Bikini, der ihren Körper gekonnt in Szene setzte. Dass die Frau von Thomas Müller (34) mit diesem Schnappschuss eine Hasswelle auslöst, hätte sie wohl nicht gedacht. Offenbar sahen einige Social-Media-Nutzer auf dem Bild vor allem einen zu dürren Körper. Nachdem sich die Reiterin bereits selbst zu ihren Haterkommentaren geäußert hat, mischt sich nun auch Cathy ein. "Wir müssen aufhören, uns ständig gegenseitig fertigzumachen. Uns zu beleidigen. Zu bekriegen. Jeder darf eine Meinung haben, egal in Bezug auf was. [...] Was ich abgrundtief verurteile, sind diese Hasstiraden und Mobbing. Wenn jemandem etwas nicht passt, dann kann man das Profil ignorieren oder per privater Nachricht nett nachfragen", formuliert die Ex-Frau von Mats Hummels (35) in ihrer Instagram-Story.

Cathy betont auf Social Media, dass sie sich nicht ungefragt in Lisas Angelegenheit einmischt. Grund für ihre deutlichen Worte sei ihre Community gewesen, die mehrfach darum gebeten habe, dass sich die Mutter eines Sohnes zu Lisas Bodyshaming-Kommentaren äußern soll. "Genau das wünsche ich mir für Lisa. Wenn ihr etwas über sie wissen wollt, dann bitte fragt bei ihr nach. Ich empfinde es als übergriffig, mich über ihren Körper zu äußern." Die 36-Jährige appelliert an ihre Fans: "Hört bitte mit diesen Beurteilungen auf. Niemand kennt Lisas Geschichte und niemand außer ihr hat das Recht, über ihren Körper zu urteilen."

Auch Cathy musste sich in der Vergangenheit mehrfach mit dem Thema Bodyshaming auseinandersetzen. In ihrer Story erklärt sie, dass sie mittlerweile ihre Emotionen nicht mehr mit dem Hungergefühl kompensiere, sondern einen besseren Umgang gefunden habe. Ihr Sohn Ludwig Hummels (6) war es, der ihr den nötigen Gedankenanstoß gegeben hat, um etwas zu verändern. "In dem Moment wusste ich dann: Wenn ich so weitermache, dann verliert mein Sohn mich", erinnert sich Cathy. Halt habe sie in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden gefunden. Sie berichtete ihren Liebsten von jedem Gramm, den sie zugenommen habe, von Kleidung, die nicht mehr passte. Heute gehe es ihr wieder gut, meint Cathy.

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juli 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Mai 2022

