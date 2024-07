Kurz nach Trennung: Marco Cerullo zeigt Gewichtsverlust!

Erst kürzlich wurde das Beziehungsende von Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) bekannt. Doch auch wenn der Influencer derzeit eine schwierige Zeit durchmacht – jetzt gibt es etwas, das ihn ablenkt. Er fokussiert sich auf seinen Körper! Und wie er auf Instagram offenbart, feiert er schon seine ersten Erfolge. "In den letzten 2 Monaten habe ich gut acht Kilogramm verloren, worauf ich echt stolz bin", schreibt er zu einem Vorher-nachher-Video.

Er führt weiter aus, dass er nun mehr auf seine Ernährung achte, da er das Ziel habe, wieder zurück zu seinem alten Gewicht zu kommen. "Wie ihr ja wisst, hatte ich in den letzten Jahren wirklich extrem mit meinem Gewicht zu kämpfen. Es ging immer rauf und runter", erklärt Marco. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat offenbarte nämlich schon in der Vergangenheit, dass die fluktuierenden Zahlen auf der Waage ihm zu schaffen machten.

Anfang 2023 wog der 35-Jährige 109 Kilogramm. Damals verriet er in seiner Story, dass die Herrichtung seines Eigenheims der Grund für seine Zunahme war. "Ich habe während des Hausbaus, bei dem körperlich sehr hart gearbeitet wurde, bestimmt 15 Kilogramm zugenommen. Das verstehe ich bis heute nicht so wirklich, aber es ist so passiert." Dank eines Sport- und Ernährungsprogramms nahm Marco davon aber 12 Kilo ab. Und jetzt hat er das gleiche Ziel wieder vor Augen. Da fragt man sich nur – hat sein Gewichtsverlust vielleicht auch etwas mit der Trennung von Christina zu tun?

Anzeige Anzeige

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Januar und im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Marco so offen über seine Gewichtsprobleme redet? Ich finde das sehr mutig und bewundernswert. Mir wäre das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de