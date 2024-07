"Anders vorgestellt": Single sein ist für Marco Cerullo hart

Marco Cerullo (35) ist seit wenigen Wochen wieder Single – und daran muss sich der Influencer wohl erst einmal gewöhnen. In seiner Instagram-Story meldet er sich jetzt zu Wort und erzählt seinen Fans von seiner aktuellen Gefühlslage. "Ja, auch für mich ist diese Zeit gerade sehr schwierig. Ich habe mir mein Leben auch anders vorgestellt, aber leider sind Dinge dann doch anders als gedacht. Auch jeder geht anders mit Situationen um", versucht der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer zu erklären. Er müsse selber erst einmal mit der neuen Lage klarkommen. Außerdem bestätigt Marco, dass tatsächlich er derjenige war, der die Beziehung zu Christina Grass (36) beendete: "Ja, ich habe mich von Christina getrennt."

Mehr Details zur Trennung gibt Marco aber vorerst nicht preis. Christina meldete sich vergangene Woche ebenfalls zu Wort. Sie zeigte sich im Netz zusammen mit ihrem Pferd und ihrem Hund in der freien Natur. "Zwischen dem ganzen Trubel ist genau das der Ort, an dem ich zur Ruhe komme. [...] Manchmal fühlt es sich an wie ein großes Feuerwerk im Kopf, alles prasselt auf einen ein und man muss für sich persönlich seinen Weg finden, um damit umzugehen", sinnierte die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin. Auch sie betonte bereits, dass Marco sich getrennt habe, verriet aber nichts zu möglichen Gründen.

Die Trennung machte Marco vergangene Woche öffentlich, nachdem wohl mehrere besorgte Fans nachgefragt hatten. Schon in den Tagen davor war es auf den Social-Media-Kanälen des Ex-Paares verdächtig ruhig geworden. Als dann auch noch die gemeinsamen Bilder verschwanden, schien sich das Liebes-Aus bereits anzubahnen. "[Ihr habt] lange nichts von mir gehört. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei", meldete sich Christina schließlich zu Wort, kurz bevor klar wurde, dass die beiden bereits seit mehreren Wochen kein Paar mehr sind.

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

