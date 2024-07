Selten: Michelle Hunziker teilt Foto mit Sole und Celeste!

Michelle Hunziker (47) gewährt ihren Followern auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Besonders gerne zeigt sie sich mit ihrer ältesten Tochter Aurora Ramazzotti (27) – ihre beiden jüngsten Töchter Sole (10) und Celeste Trussardi (9) hält sie hingegen weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun beglückt die Fernsehmoderatorin ihre Fans jedoch mit einem besonders süßen Beitrag auf der Social-Media-Plattform. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt Michelle dabei, wie sie mit Sole, Celeste und zwei ihrer fünf Fellnasen im Bett kuschelt. "Wieder daheim", schreibt sie zu dem Schnappschuss und fügt vier weiße Herz-Emojis hinzu.

Michelle liegt zwischen ihren beiden Mädchen und hat ihre Augen geschlossen, während sie Sole und Celestes Augenpartie mit ihren Händen bedeckt. Das scheint den Followern der Italienerin besonders gut zu gefallen. "Sie verdeckt sie, um sie noch nicht allen zum Fraß vorzuwerfen, und das gelingt ihr sehr gut", lobt ein Nutzer die dreifache Mama in der Kommentarspalte. "Du bist in allem schön, auch als Persönlichkeit", schwärmt ein weiterer User und ergänzt: "Das Mädchen auf der linken Seite sieht dir sehr ähnlich." Einige kritisieren die LOL: Last One Laughing-Teilnehmerin für ihre Kleidung, da sie lediglich ein Hemd trägt, was einen Blick auf ihren Slip und ihr nacktes Bein freigibt. Ihre treuen Fans nehmen die 47-Jährige jedoch in Schutz. "Ich verstehe diejenigen nicht, die aus Neid schreiben. Ich sehe in dem Bild Leidenschaft und Liebe. Diejenigen, die es nicht mögen, sollen einfach weiterscrollen", lautet nur einer von zahlreichen Kommentaren.

Sole und Celeste stammen aus Michelles Ehe mit dem Unternehmer Tomaso Trussardi (41). Anfang 2022 hatte das Paar seine Trennung bekannt gegeben. Nach dem Beziehungs-Aus kamen immer wieder Gerüchte auf, dass sie doch wieder zueinandergefunden haben – zu einem Liebes-Comeback kam es allerdings nie. Seitdem pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis und verbringen immer wieder gemeinsame Zeit mit ihren Töchtern.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora Ramazzotti im Urlaub

Anzeige Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss von Michelle und ihren Töchtern? Zuckersüß! Ich finde es toll, dass sie die Gesichter der beiden verdeckt. Na ja, wenn sie die zwei nicht zeigen möchte, soll sie lieber gar nichts posten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de