"Am Ende": So läuft Robert Irwins Liebesleben nach Trennung!

Seit einigen Monaten geht Robert Irwin (20) wieder als Single durchs Leben. In der "The Kyle and Jackie O Show" wird der Umweltschützer nun von Kyle Sandilands (53) gefragt, wie es ihm geht und wie es seither in der Dating-Welt für ihn läuft. "Im Moment bin ich absolut am Ende. Die Logies und das 'I'm A Celebrity'-Zeug, es war also sehr viel los", umschweift Robert die Frage.

Im Februar gaben der 20-Jährige und seine damalige Freundin Rorie Buckey (20) nach zwei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. "Wir wollten mitteilen, dass wir uns entschlossen haben, getrennte Wege zu gehen", erklärte der Sohn des "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) in einem Statement auf Instagram und machte dabei deutlich, dass kein böses Blut zwischen ihnen herrscht: "Wir wissen die gemeinsam verbrachte Zeit sehr zu schätzen und wünschen uns einander nur das Beste für die Zukunft."

Im vergangenen November hatten sich allerdings noch hartnäckige Spekulationen darüber gehalten, dass sich Robert und Rorie möglicherweise bald verloben könnten. "Jeder ist davon überzeugt, dass er ihr [in Afrika] einen Antrag machen will", berichtete eine Quelle gegenüber dem New Idea Magazine und war sich sicher: "Robert ist verrückt nach ihr und plant etwas Unvergessliches, wenn er offiziell um ihre Hand bittet."

Getty Images Robert Irwin und Rorie Buckey im Dezember 2023

Getty Images Rorie Buckey und Robert Irwin

