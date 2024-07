Hier ist Bianca Censori trotz freizügigen Outfits willkommen

Sie liebt es gewagt und auffällig: Bianca Censori (29) ist für ihre riskanten Looks und freizügigen Outfits bekannt. Ihr neuestes Ensemble steht ihren bisherigen Kreationen in nichts nach. Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Partnerin von Kanye West (47) in einem winzigen schwarzen Ledertop, das gerade so die Nippel des Models bedeckt, und einer passenden knappen Hotpants. Wie das Onlineportal berichtet, hält sich die gebürtige Australierin momentan im berühmten Luxushotel Chateau Marmont auf. Berichten zufolge soll sie dort immer willkommen sein – obwohl ihre Looks regelmäßig gegen die Kleiderordnung "business-casual" verstoßen.

In der Vergangenheit stieß Bianca mit ihren Outfits immer wieder auf harte Kritik. Vielen Gästen des edlen Hotels scheint ihr aufreizender Stil allerdings ziemlich egal zu sein. Auf die Frage, was er denn von Biancas Kleidung hält, soll ein Mitarbeiter nur mit den Schultern gezuckt und "Sie zieht sich immer so an." gesagt haben. Auch andere Gäste hätten eine ähnliche Einstellung zu dem Thema. "Jeder sollte die Freiheit haben, das zu tragen, was er will. Ich persönlich würde mich so aber nicht anziehen", meinte eine Touristin gegenüber dem Outlet.

So Laisser-faire begegnet der Architektin allerdings nicht jeder. Vor einigen Tagen wollte sie an der Seite von Kanye in einem feinen Barbecue-Lokal dinieren, doch der Restaurantbesitzer verweigerte dem Paar den Zutritt. Bianca war an dem Abend nur in einem Bikini bekleidet gewesen. "Wie kann ein anständiges Restaurant einen Gast akzeptieren, der so etwas trägt?", hatte der Besitzer damals gegenüber dem gleichen Magazin gehetzt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Bianca in ihren Outfits im Luxushotel herumläuft? Ich finde es irgendwie cool. Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de