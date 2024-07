Absicht oder vergessen? Bianca Censori ohne Hose unterwegs

Bianca Censori (29) sorgt wieder einmal mit einem etwas ungewöhnlicheren Ausgeh-Look für Aufsehen. Wie auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, zu sehen ist, hat sich die Frau von Kanye West (47) bei der Planung ihres heutigen Outfits großen Aufwand gespart: Zum Mittagessen mit ihrem Liebsten im Chateau Marmont in Los Angeles erscheint sie einfach ohne Hose! Die Architektin trägt einzig und allein einen hellen Slip, ein eng anliegendes, weißes Sweatshirt und eine Basecap auf dem Kopf. Ob dieser Look tatsächlich gewollt war oder Bianca doch nur die Hose vergessen haben könnte, weiß nur das Model selbst.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich die Brünette ziemlich freizügig zeigt – tatsächlich scheint das sogar Biancas gewöhnlicher Kleidungsstil zu sein. Immer wieder zeigte sie sich in der Vergangenheit öffentlich in knappen Outfits, die in der Regel aus einem Mini-Oberteil, bei dem die Brüste nahezu komplett frei liegen, einem dünnen String oder einem transparenten Stoff bestanden. Zu einer Geburtstagsfeier in Paris erschien die Social-Media-Bekanntheit sogar einmal nur mit beigefarbenem Klebeband umhüllt.

In der Öffentlichkeit kommt Biancas Auftreten in einigen Fällen jedoch nicht besonders gut an. So wurde ihr und dem Rapper beispielsweise vor wenigen Tagen der Zugang zu einem Barbecue-Lokal verwehrt, als sie allein mit einem Bikini bekleidet war, wie Daily Mail berichtete. "Wie kann ein anständiges Restaurant einen Gast akzeptieren, der so etwas trägt?", habe der Lokalbesitzer gewettert. Doch die megafreizügigen Outfits der Beauty könnten auch rechtliche Konsequenzen haben. Dem Magazin zufolge können beispielsweise Looks mit durchsichtigem Shirt als "unsittliche Entblößung" gelten und als Verstoß gegen das kalifornische Recht eingestuft werden, was im schlimmsten Fall mit sechs Monaten Bezirksgefängnis, einer Geldstrafe und der verpflichtenden Registrierung als Sexualstraftäter geahndet werden kann.

Instagram / kanyewest Bianca Censori

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

